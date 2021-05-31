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Делегация США на ПМЭФе станет самой крупной среди иностранных

Ведомости

Американская делегация традиционно станет самой многочисленной на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК.

«Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу (представителей США. – Ведомости) приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал Белоусов. Он отметил, что на фоне сложностей в российско-американских отношениях у компаний из России и США складываются доверительные контакты.

«Бизнес реально беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения. Потому что политика меняется вместе с политиками, а вот бизнес-отношения выстраиваются годами. Тем более в условиях, когда есть высокая неопределенность, появляются новые страны на мировой арене, меняются рынки», — добавил Белоусов.

Вице-премьер рассказал, что большие делегации ожидаются из Катара – более 200 человек, более 100 человек приедет из Китая и Германии. Также на форуме будет много участников из Великобритании, Франции и Италии.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня в в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных