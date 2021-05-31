Делегация США на ПМЭФе станет самой крупной среди иностранных
«Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу (представителей США. – Ведомости) приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал Белоусов. Он отметил, что на фоне сложностей в российско-американских отношениях у компаний из России и США складываются доверительные контакты.
«Бизнес реально беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения. Потому что политика меняется вместе с политиками, а вот бизнес-отношения выстраиваются годами. Тем более в условиях, когда есть высокая неопределенность, появляются новые страны на мировой арене, меняются рынки», — добавил Белоусов.
Вице-премьер рассказал, что большие делегации ожидаются из Катара – более 200 человек, более 100 человек приедет из Китая и Германии. Также на форуме будет много участников из Великобритании, Франции и Италии.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня в в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.