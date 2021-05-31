Делегация США на ПМЭФе станет самой крупной среди иностранных

«Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу (представителей США. – Ведомости) приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал Белоусов. Он отметил, что на фоне сложностей в российско-американских отношениях у компаний из России и США складываются доверительные контакты.