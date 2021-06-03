Минпромторг обсудит идею создания в ресторанах зон для привитых от COVID-19
Минпромторг обсудит идею создания в ресторанах зон для привитых от коронавируса посетителей, заявил «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«Я задам этот вопрос, специально соберу коллег, может быть, на ВКС в ближайшее время и с ними пообсуждаем эту тему. Я думаю, что будут те рестораторы, которые это сделают и, кстати, для них это может стать конкурентным преимуществом», — сказал Евтухов.
Вопрос о том, надо ли разделять кафе на зоны для привитых и не привитых от коронавируса посетителей, он назвал интересным и предложил провести соответствующий опрос среди населения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей. По данным Росстата, в прошлом году на фоне пандемии коронавируса оборот отрасли общественного питания в России упал на 20,7% по сравнению с 2019 г. — до 1,35 трлн руб. В марте 2021 г. оборот российского общепита вырос впервые с начала пандемии и составил 141,1 млрд руб., что на 2,3% больше, чем в тот же месяц прошлого года.