Минпромторг обсудит идею создания в ресторанах зон для привитых от COVID-19

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей. По данным Росстата, в прошлом году на фоне пандемии коронавируса оборот отрасли общественного питания в России упал на 20,7% по сравнению с 2019 г. — до 1,35 трлн руб. В марте 2021 г. оборот российского общепита вырос впервые с начала пандемии и составил 141,1 млрд руб., что на 2,3% больше, чем в тот же месяц прошлого года.