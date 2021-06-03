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«Еврохим» привлечет 100 млрд рублей для расширения производства в Ленинградской области

Ведомости

Синдикат российских банков открыл кредитную линию «Еврохиму» на строительство второй очереди завода по производству аммиака «Еврохим Северо-Запад-2» в Кингисеппе (Ленинградская область) на сумму около 100 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, одного из участников финансирования.

«Газпромбанк в составе синдиката крупнейших российских банков с привлечением механизма фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ открыл кредитную линию на строительство второй очереди завода по производству аммиака в Кингисеппе компании «Еврохим Северо-Запад-2»», — говорится в сообщении.

Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 млрд руб. будут направлены в ближайшее время, уточняет кредитная организация.

Синдицированный креди составит до 80% от бюджета проекта без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличения бюджета проекта при общей его стоимости около 123 млрд руб. (без учета НДС).

Мощность завода составит 1,1 млн т аммиака и 1,4 млн т карбамида в год. Запуск завода намечен на 2024 г. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн т аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.

Ожидается, что проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на $400 млн в год. На пике строительства завода будет задействовано порядка 8 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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