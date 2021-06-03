«Еврохим» привлечет 100 млрд рублей для расширения производства в Ленинградской области

Мощность завода составит 1,1 млн т аммиака и 1,4 млн т карбамида в год. Запуск завода намечен на 2024 г. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн т аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.