«Еврохим» привлечет 100 млрд рублей для расширения производства в Ленинградской области
Синдикат российских банков открыл кредитную линию «Еврохиму» на строительство второй очереди завода по производству аммиака «Еврохим Северо-Запад-2» в Кингисеппе (Ленинградская область) на сумму около 100 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, одного из участников финансирования.
«Газпромбанк в составе синдиката крупнейших российских банков с привлечением механизма фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ открыл кредитную линию на строительство второй очереди завода по производству аммиака в Кингисеппе компании «Еврохим Северо-Запад-2»», — говорится в сообщении.
Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 млрд руб. будут направлены в ближайшее время, уточняет кредитная организация.
Синдицированный креди составит до 80% от бюджета проекта без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличения бюджета проекта при общей его стоимости около 123 млрд руб. (без учета НДС).
Мощность завода составит 1,1 млн т аммиака и 1,4 млн т карбамида в год. Запуск завода намечен на 2024 г. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн т аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.
Ожидается, что проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на $400 млн в год. На пике строительства завода будет задействовано порядка 8 тыс. человек.