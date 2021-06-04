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«Новатэк» построит газохимический комплекс на Ямале

Ведомости

«Новатэк» планирует построить газохимический комплекс в районе порта Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) по производству низкоуглеродного аммиака, водорода, а также других продуктов газохимии. Это следует из сообщения Газпромбанка по итогам подписания соглашения о намерениях по финансированию проекта.

Газпромбанк и «Сбер» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях профинансировать строительство «Новатэком» газохимического комплекса на полуострове Ямал.

«Проект предполагает строительство газохимического комплекса в районе порта Сабетта по производству низкоуглеродного аммиака, водорода, а также других продуктов газохимии, позволяющих снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Стороны планируют сотрудничать в вопросах организации финансирования», — говорится в сообщении.

Ранее, по итогам прошедшего 1 декабря 2020 г. совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, президент России Владимир Путин поручил актуализировать «дорожную карту» по развитию нефтегазохимического комплекса в России на период до 2025 г., включив в него мероприятия по поддержке развития перспективного арктического газохимического кластера в районе Сабетты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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