«Новатэк» построит газохимический комплекс на Ямале

Ранее, по итогам прошедшего 1 декабря 2020 г. совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, президент России Владимир Путин поручил актуализировать «дорожную карту» по развитию нефтегазохимического комплекса в России на период до 2025 г., включив в него мероприятия по поддержке развития перспективного арктического газохимического кластера в районе Сабетты.