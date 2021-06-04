«Новатэк» построит газохимический комплекс на Ямале
«Новатэк» планирует построить газохимический комплекс в районе порта Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) по производству низкоуглеродного аммиака, водорода, а также других продуктов газохимии. Это следует из сообщения Газпромбанка по итогам подписания соглашения о намерениях по финансированию проекта.
Газпромбанк и «Сбер» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях профинансировать строительство «Новатэком» газохимического комплекса на полуострове Ямал.
«Проект предполагает строительство газохимического комплекса в районе порта Сабетта по производству низкоуглеродного аммиака, водорода, а также других продуктов газохимии, позволяющих снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Стороны планируют сотрудничать в вопросах организации финансирования», — говорится в сообщении.
Ранее, по итогам прошедшего 1 декабря 2020 г. совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, президент России Владимир Путин поручил актуализировать «дорожную карту» по развитию нефтегазохимического комплекса в России на период до 2025 г., включив в него мероприятия по поддержке развития перспективного арктического газохимического кластера в районе Сабетты.