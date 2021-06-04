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Новак назвал возможные санкции против «Ямал — Европа» выстрелом себе в ногу

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак считает маловероятным введение ограничительных мер в отношении газопровода «Ямал — Европа». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мне кажется, что это будет выстрел в ногу самим себе. Это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, который обеспечивает поставки газа в первую очередь для европейских потребителей. Более 30 млрд кубометров газа ежегодно по этому газопроводу поставляется в Европу. Поэтому, на мой взгляд, это просто нецелесообразно и вряд ли наши коллеги будут такие решения принимать», — сказал он.

24 мая в ходе выступления в парламенте министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Власти Великобритании рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Такое заявление Рааб сделал в ответ на слова главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата. Тот призвал ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2», а также «Ямал — Европа». Политик указал, что последний проходит через территорию Белоруссии, а значит, правительство республики зарабатывает на нем. Парламентарии также обсудили возможную причастность Москвы к инциденту в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных