Новак назвал возможные санкции против «Ямал — Европа» выстрелом себе в ногу
Вице-премьер Александр Новак считает маловероятным введение ограничительных мер в отношении газопровода «Ямал — Европа». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Мне кажется, что это будет выстрел в ногу самим себе. Это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, который обеспечивает поставки газа в первую очередь для европейских потребителей. Более 30 млрд кубометров газа ежегодно по этому газопроводу поставляется в Европу. Поэтому, на мой взгляд, это просто нецелесообразно и вряд ли наши коллеги будут такие решения принимать», — сказал он.
24 мая в ходе выступления в парламенте министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Власти Великобритании рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Такое заявление Рааб сделал в ответ на слова главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата. Тот призвал ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2», а также «Ямал — Европа». Политик указал, что последний проходит через территорию Белоруссии, а значит, правительство республики зарабатывает на нем. Парламентарии также обсудили возможную причастность Москвы к инциденту в Минске.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.