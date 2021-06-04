Новак назвал возможные санкции против «Ямал — Европа» выстрелом себе в ногу

«Мне кажется, что это будет выстрел в ногу самим себе. Это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, который обеспечивает поставки газа в первую очередь для европейских потребителей. Более 30 млрд кубометров газа ежегодно по этому газопроводу поставляется в Европу. Поэтому, на мой взгляд, это просто нецелесообразно и вряд ли наши коллеги будут такие решения принимать», — сказал он.