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Путин предложил освободить бизнес от согласования сделок с ФАС до ₽800 млн

Ведомости

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021, предложил освободить бизнес от согласования сделок с Федеральной антимонопольной службой, объем которой не превышает 800 млн руб.

«Антимонопольный контроль охватывает все компании с выручкой 400 млн руб. в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое, это упростит работу для растущих компаний. Тот же порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению: если сделка не превышает 800 млн рублей, ее не надо согласовывать с антимонопольными органами», — сказал Путин.

Сейчас компании должны согласовывать с ФАС сделки компаний активами не менее 7 млрд руб. , стоимость которых превышает 400 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных