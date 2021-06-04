Путин предложил освободить бизнес от согласования сделок с ФАС до ₽800 млн
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021, предложил освободить бизнес от согласования сделок с Федеральной антимонопольной службой, объем которой не превышает 800 млн руб.
«Антимонопольный контроль охватывает все компании с выручкой 400 млн руб. в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое, это упростит работу для растущих компаний. Тот же порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению: если сделка не превышает 800 млн рублей, ее не надо согласовывать с антимонопольными органами», — сказал Путин.
Сейчас компании должны согласовывать с ФАС сделки компаний активами не менее 7 млрд руб. , стоимость которых превышает 400 млн руб.