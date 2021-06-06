«Газпром» планирует перенести место регистрации в Петербург
«Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург», — предлагается прописать в обновленном уставе. Кроме того, по месту нахождения ПАО предлагается проводить и собрание акционеров.
В Санкт-Петербурге с 2012 г. строится 87-этажный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» высотой 462 м., что делает его самым высоким зданием в Европе. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
В мае «Газпром» представил концепцию еще одного небоскреба в Санкт-Петербурге — «Лахта центр 2». Его высота составит 703 м, что является вторым показателем по высоте зданий в мире, утверждает компания.
Проект будет построен за счет средств проектного финансирования, его реализацию будет осуществлять компания, не аффилированная с «Газпромом».