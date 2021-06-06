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«Газпром» планирует перенести место регистрации в Петербург

Ведомости

ПАО «Газпром» планирует изменить прописку с Москвы на Санкт-Петербург, говорится в материалах к собранию акционеров.

«Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург», — предлагается прописать в обновленном уставе. Кроме того, по месту нахождения ПАО предлагается проводить и собрание акционеров.

В Санкт-Петербурге с 2012 г. строится 87-этажный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» высотой 462 м., что делает его самым высоким зданием в Европе. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В мае «Газпром» представил концепцию еще одного небоскреба в Санкт-Петербурге — «Лахта центр 2». Его высота составит 703 м, что является вторым показателем по высоте зданий в мире, утверждает компания. 

Проект будет построен за счет средств проектного финансирования, его реализацию будет осуществлять компания, не аффилированная с «Газпромом». 

Ранее по теме: «Газпром» планирует построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных