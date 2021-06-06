«Газпром» планирует перенести место регистрации в Петербург

В Санкт-Петербурге с 2012 г. строится 87-этажный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» высотой 462 м., что делает его самым высоким зданием в Европе. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.