«Газпром» планирует построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб – «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 метра. Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа», — говорится в сообщении компании.