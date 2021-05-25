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«Газпром» планирует построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире

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«Газпром» представил концепцию еще одного небоскреба — «Лахта Центр 2», который компания планирует построить в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении «Газпрома». Его высота составит 703 метра, что является вторым показателем по высоте зданий в мире, утверждает компания. 

Самый высокий небоскреб «Бурдж-Халифа» находится в Дубае, его высота составляет 828 метров. 

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб – «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 метра. Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа», — говорится в сообщении компании. 

Проект будет построен за счет средств проектного финансирования, его реализацию будет осуществлять компания, не аффилированная с «Газпромом». 

«Высота башни в 703 метра очень-очень символична (имеется ввиду 1703 г., когда был основан Санкт-Петербург — прим. ред.) Это дань уважения истории – году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером», — приводятся слова главы компании Алексея Миллера в сообщении. 

«Лахта Центр 2» – «это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире», — отметил Миллер. 

«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных