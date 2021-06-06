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Глава OMV посоветовал Украине предложить «Газпрому» хорошие условия для транзита

Ведомости

Киеву следует предложить «Газпрому» транзитные мощности на хороших условиях, а не мешать «Северному потоку — 2», заявил глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле в эфире телеканала «Россия 1».

«Сделайте привлекательное предложение. И если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит», — рассказал он.

Зеле также добавил, что невозможно выиграть конкуренцию, «не вступая в борьбу».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021 заявил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено 4 июня.

Он отметил, что линейная работа, включая морской участок, завершена. Путин пояснил, что осталось приподнять трубы с немецкой и российской стороны и сварить их. По его словам, газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению газом европейских потребителей в целом.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%.

Ранее по теме: Путин сообщил о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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