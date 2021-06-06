Глава OMV посоветовал Украине предложить «Газпрому» хорошие условия для транзита
Киеву следует предложить «Газпрому» транзитные мощности на хороших условиях, а не мешать «Северному потоку — 2», заявил глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле в эфире телеканала «Россия 1».
«Сделайте привлекательное предложение. И если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит», — рассказал он.
Зеле также добавил, что невозможно выиграть конкуренцию, «не вступая в борьбу».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021 заявил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено 4 июня.
Он отметил, что линейная работа, включая морской участок, завершена. Путин пояснил, что осталось приподнять трубы с немецкой и российской стороны и сварить их. По его словам, газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению газом европейских потребителей в целом.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%.