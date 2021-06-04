Путин сообщил о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2»
Строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено 4 июня, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Именно сегодня, 2,5 часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Работа по второй нитке продолжается», — сказал Путин.
Он отметил, что линейная работа, включая морской участок, завершена. Путин пояснил, что осталось приподнять трубы с немецкой и российской стороны и сварить их.
Президент рассказал, что на этой неделе также закончилось строительство линейной части газопровода до компрессорной станции «Славянская», которая является отправной точкой газопровода. «Газ на «Славянскую» подан, таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока – 2», — сказал Путин.
По его словам, газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению газом европейских потребителей в целом. «Северный поток – 2» экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям, подчеркнул Путин.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%.