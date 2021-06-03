В правительстве ожидают завершения строительства «Северного потока – 2» к концу года
В правительстве рассчитывают, что строительство газопровода «Северный поток – 2» завершится к концу года, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2021, пишут «РИА Новости».
«Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию», — заявил он. По словам Новака, осталось проложить 100 км газопровода, а точные сроки завершения строительства зависят от технических и погодных условий.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Ранее в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор стран останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, ввод газопровода в эксплуатацию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых сейчас от транзита газа.