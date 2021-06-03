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В правительстве ожидают завершения строительства «Северного потока – 2» к концу года

Ведомости

В правительстве рассчитывают, что строительство газопровода «Северный поток – 2» завершится к концу года, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2021, пишут «РИА Новости».

«Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию», — заявил он. По словам Новака, осталось проложить 100 км газопровода, а точные сроки завершения строительства зависят от технических и погодных условий.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор стран останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, ввод газопровода в эксплуатацию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых сейчас от транзита газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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