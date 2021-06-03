В правительстве ожидают завершения строительства «Северного потока – 2» к концу года

Ранее в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор стран останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, ввод газопровода в эксплуатацию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых сейчас от транзита газа.