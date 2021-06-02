Экологи в Германии попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»

«Очевидно, что дальнейшее строительство должно быть остановлено: трубопровод будет ежегодно приводить к выбросам выделяет 100 млн т CO2, что сделает его крупнейшим проектом с ископаемым топливом в Европе», — сказал глава DUH Саша Мюллер-Краеннер. По его словам, выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке газа также являются «чрезвычайно опасными» и не учитывались при разрешении на строительство газопровода.