Экологи в Германии попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»
Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северного потока — 2». В заявлении, опубликованном на сайте организации говорится, что это сделано по соображениям защиты климата.
«Очевидно, что дальнейшее строительство должно быть остановлено: трубопровод будет ежегодно приводить к выбросам выделяет 100 млн т CO2, что сделает его крупнейшим проектом с ископаемым топливом в Европе», — сказал глава DUH Саша Мюллер-Краеннер. По его словам, выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке газа также являются «чрезвычайно опасными» и не учитывались при разрешении на строительство газопровода.
Это уже шестой иск организации против «Северно потока-2», организация пытается остановить его строительство с марта 2020 г. Кроме того, в начале мая аналогичный иск в суд Гамбурга подал Союз защиты природы Германии (NABU).
Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Оператор строительства Nord Stream 2 AG сообщал, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году, работы затянулись из-за санкций, введенных Вашингтоном против принимающих участие в строительстве компаний и судов.