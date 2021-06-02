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Экологи в Германии попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северного потока — 2». В заявлении, опубликованном на сайте организации говорится, что это сделано по соображениям защиты климата.

«Очевидно, что дальнейшее строительство должно быть остановлено: трубопровод будет ежегодно приводить к выбросам выделяет 100 млн т CO2, что сделает его крупнейшим проектом с ископаемым топливом в Европе», — сказал глава DUH Саша Мюллер-Краеннер. По его словам, выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке газа также являются «чрезвычайно опасными» и не учитывались при разрешении на строительство газопровода.

Это уже шестой иск организации против «Северно потока-2», организация пытается остановить его строительство с марта 2020 г. Кроме того, в начале мая аналогичный иск в суд Гамбурга подал Союз защиты природы Германии (NABU).

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Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Оператор строительства Nord Stream 2 AG сообщал, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году, работы затянулись из-за санкций, введенных Вашингтоном против принимающих участие в строительстве компаний и судов.

Ранее по теме: Экологи подали иск в суд Гамбурга против «Северного потока — 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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