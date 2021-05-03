Экологи подали иск в суд Гамбурга против «Северного потока — 2»
Союз защиты природы Германии (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщается на сайте организации.
«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток — 2»», — говорится в сообщении. Отмечается, что иск касается пока ещё не завершённого участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.
Ранее предшествовала процедура возражения — NABU оспаривал выданное правительством Германии разрешение на строительство газопровода. Организация утверждала, что газопровод нанесет региону «значительный экологический ущерб», а при выдаче разрешения на строительство были допущены «вопиющие ошибки в процедуре».
Позднее проект строительства российского участка «Северного потока — 2» успешно прошел Главгосэкспертизу. Эксперты «пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям».