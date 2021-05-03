Экологи подали иск в суд Гамбурга против «Северного потока — 2»

«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток — 2»», — говорится в сообщении. Отмечается, что иск касается пока ещё не завершённого участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.