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Экологи подали иск в суд Гамбурга против «Северного потока — 2»

Ведомости

Союз защиты природы Германии (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщается на сайте организации.

«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток — 2»», — говорится в сообщении. Отмечается, что иск касается пока ещё не завершённого участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее предшествовала процедура возражения — NABU оспаривал выданное правительством Германии разрешение на строительство газопровода. Организация утверждала, что газопровод нанесет региону «значительный экологический ущерб», а при выдаче разрешения на строительство были допущены «вопиющие ошибки в процедуре».

Позднее проект строительства российского участка «Северного потока — 2» успешно прошел Главгосэкспертизу. Эксперты «пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям».

Ранее по теме: Немецкие экологи потребовали запретить строительство «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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