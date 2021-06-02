В АБР оценили сроки принятия закона о блокировке подозрительных карточных переводов
Законопроект, позволяющий банкам замораживать средства, которые мошенник украл со счета клиента, может быть принят уже в этом году, заявил «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
«Вышло это уже на уровень президента и вниз спустилось, поэтому мы надеемся, что в этом году все-таки эти изменения в том или ином виде будут приняты», — сказал он.
Войлуков пояснил, что на данный момент законопроект уже готов к внесению в Госдуму. АБР собирает положительные заключения со всех заинтересованных ведомств — МВД, Минфина и Банка России. С последним, по словам вица-президента АБР, возникли наибольшие сложности. Так, в течение полутора лет регулятор просил дополнительные разъяснения и дополнения к документу.
На данный момент законопроект концептуально поддержан, отметил Войлуков. Сомнения участников рынка связаны с защитой персональных данных, однако в действительности нарушений в этой области из-за изменений не будет, заключил он.
Законопроект, который предлагает АБР, будет работать следующим образом: в случае несанкционированного списания средств клиент может обратиться с таким заявлением в свой банк. Тот через «Финцерт» и ЦБ передаст информацию в кредитную организацию контрагента. Она, в свою очередь, заморозит указанную сумму и запросит документы, подтверждающие легитимность получения средств.