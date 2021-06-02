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В АБР оценили сроки принятия закона о блокировке подозрительных карточных переводов

Ведомости

Законопроект, позволяющий банкам замораживать средства, которые мошенник украл со счета клиента, может быть принят уже в этом году, заявил «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

«Вышло это уже на уровень президента и вниз спустилось, поэтому мы надеемся, что в этом году все-таки эти изменения в том или ином виде будут приняты», — сказал он.

Войлуков пояснил, что на данный момент законопроект уже готов к внесению в Госдуму. АБР собирает положительные заключения со всех заинтересованных ведомств — МВД, Минфина и Банка России. С последним, по словам вица-президента АБР, возникли наибольшие сложности. Так, в течение полутора лет регулятор просил дополнительные разъяснения и дополнения к документу.

На данный момент законопроект концептуально поддержан, отметил Войлуков. Сомнения участников рынка связаны с защитой персональных данных, однако в действительности нарушений в этой области из-за изменений не будет, заключил он.

Законопроект, который предлагает АБР, будет работать следующим образом: в случае несанкционированного списания средств клиент может обратиться с таким заявлением в свой банк. Тот через «Финцерт» и ЦБ передаст информацию в кредитную организацию контрагента. Она, в свою очередь, заморозит указанную сумму и запросит документы, подтверждающие легитимность получения средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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