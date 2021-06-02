В АБР назвали нецелесообразным продление льготной ипотеки даже при повышении ставки

«С точки зрения эксперта, честно говоря, не совсем целесообразно в том виде. Все видят, к чему это привело. Льготная ипотека привела к ажиотажному спросу. Ее изначально вводили не для того, чтобы сделать гражданам хорошо, а для того, чтобы поддержать строительную отрасль за счёт вот этого спроса. Он образовался. Но вот этот ажиотажный спрос при непадении строительной отрасли привёл к тому, что строительная отрасль — их предложение — не соответствует тому спросу. Они поднялись в цене. Как известно, у нас обычно цены всегда на все растут и редко падают. Поэтому подогревать дальше — немножко бессмысленно», — сказал он.