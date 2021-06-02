В АБР назвали нецелесообразным продление льготной ипотеки даже при повышении ставки
Продлевать льготную ипотечную программу «Господдержка 2020» даже с условием повышения процентной ставки на 0,5 п.п. — до 7% годовых — нецелесообразно, заявил «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
«С точки зрения эксперта, честно говоря, не совсем целесообразно в том виде. Все видят, к чему это привело. Льготная ипотека привела к ажиотажному спросу. Ее изначально вводили не для того, чтобы сделать гражданам хорошо, а для того, чтобы поддержать строительную отрасль за счёт вот этого спроса. Он образовался. Но вот этот ажиотажный спрос при непадении строительной отрасли привёл к тому, что строительная отрасль — их предложение — не соответствует тому спросу. Они поднялись в цене. Как известно, у нас обычно цены всегда на все растут и редко падают. Поэтому подогревать дальше — немножко бессмысленно», — сказал он.
Войлуков пояснил, что сейчас за счёт роста цен на недвижимость льготная ставка нивелировалась для конечного потребителя. Он подчеркнул, что сохранять ее массово сейчас нецелесообразно.
При этом вице-президент АБР допустил возможность сохранения программы для некоторых категорий граждан, которым она наиболее необходима. «То есть не так массово, повально раздавать всем, кому это ненужно, потому что многие воспользовались программой, купили квартиры, чтобы потом их перепродавать, сдавать», — добавил он.
Также Войлуков назвал правильным предложение, ранее озвученное Банком России, о сохранении программы только для некоторых регионов. «Очень правильное предложение высказывалось, чтобы делать ее не по всем регионам, а по тем регионам, где есть именно проблемы, нехватка площадей, где проблемы у строителей, чтобы там поддержать спрос», — отметил он.
Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России в апреле прошлого года, чтобы поддержать строительную отрасль на фоне пандемии коронавируса. Мера позволяет оформить ипотечный кредит по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Цена недвижимости при этом должна составлять не более 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и не более 6 млн руб. — для других регионов.
Изначально предполагалось, что программа будет действовать до ноября прошлого года. Однако затем правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. Вопрос о дальнейшей пролонгации меры обсуждается. При этом ЦБ неоднократно заявлял, что программа спровоцировала «перегрев» на рынке недвижимости.
Вчера «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщил, что «Господдержку 2020» могут продлить до 1 июля 2022 г. При этом процентная ставка будет повышена до 7% годовых, а кредитный лимит для всех регионов понижен.