Льготную ипотеку предложили сохранить для отдельных регионов

При этом Данилова отметила, что ЦБ будет отслеживать качество ипотечных кредитов, которые выдаются банками, и постоянно переоценивать целесообразность введения надбавок за риск. «Но, конечно, на данный момент, в ближайшее время мы не усматриваем такой необходимости», – говорит Данилова. «Пока какого-то вот опасного состояния рынка, пузыря в настоящее время, конечно, мы не видим», – добавила она.