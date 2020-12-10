Льготную ипотеку предложили сохранить для отдельных регионов

Льготную ипотеку предложили сохранить для отдельных регионовИначе будут нарастать региональные перекосы с объемами строительства
Банк России пока не видит необходимости вводить дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, но следит за ситуацией, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на конференции регулятора «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка».
При этом Данилова отметила, что ЦБ будет отслеживать качество ипотечных кредитов, которые выдаются банками, и постоянно переоценивать целесообразность введения надбавок за риск. «Но, конечно, на данный момент, в ближайшее время мы не усматриваем такой необходимости», – говорит Данилова. «Пока какого-то вот опасного состояния рынка, пузыря в настоящее время, конечно, мы не видим», – добавила она.
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