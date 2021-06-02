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Издатель «Ведомостей» и Росконгресс договорились о сотрудничестве

Ведомости

Издатель «Ведомостей» — компания «Бизнес ньюс медиа» — и фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали председатель совета директоров компании Иван Еремин и председатель правления фонда Александр Стуглев.

Документ предполагает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, организацию совместных мероприятий, совместное продвижение профильных мероприятий и др.

Как отметил Еремин, мероприятия Росконгресса являются крупнейшими площадками для выстраивания деловых отношений и международного сотрудничества в сфере устойчивого развития, финансов, инвестиций. «Для “Бизнес ньюс медиа”, газеты “Ведомости” большая честь и ответственность быть информационным партнером ПМЭФ и других мероприятий, организуемых фондом Росконгресс», — сказал он.

«Для нас очень важно, чтобы информация, которую создают наши события, в частности Петербургский международный экономический форум, объективно и своевременно доносилась до аудитории», – прокомментировал Стуглев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных