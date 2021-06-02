Издатель «Ведомостей» и Росконгресс договорились о сотрудничестве
Издатель «Ведомостей» — компания «Бизнес ньюс медиа» — и фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали председатель совета директоров компании Иван Еремин и председатель правления фонда Александр Стуглев.
Документ предполагает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, организацию совместных мероприятий, совместное продвижение профильных мероприятий и др.
Как отметил Еремин, мероприятия Росконгресса являются крупнейшими площадками для выстраивания деловых отношений и международного сотрудничества в сфере устойчивого развития, финансов, инвестиций. «Для “Бизнес ньюс медиа”, газеты “Ведомости” большая честь и ответственность быть информационным партнером ПМЭФ и других мероприятий, организуемых фондом Росконгресс», — сказал он.
«Для нас очень важно, чтобы информация, которую создают наши события, в частности Петербургский международный экономический форум, объективно и своевременно доносилась до аудитории», – прокомментировал Стуглев.