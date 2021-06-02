Издатель «Ведомостей» и Росконгресс договорились о сотрудничестве

Как отметил Еремин, мероприятия Росконгресса являются крупнейшими площадками для выстраивания деловых отношений и международного сотрудничества в сфере устойчивого развития, финансов, инвестиций. «Для “Бизнес ньюс медиа”, газеты “Ведомости” большая честь и ответственность быть информационным партнером ПМЭФ и других мероприятий, организуемых фондом Росконгресс», — сказал он.