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«Почта России» и «Яндекс» запустят доставку из почтовых отделений за час

Ведомости

«Почта России» и «Яндекс» запустят экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений. Такое соглашение между компаниями было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию "Заказать экспресс-доставку" в приложении или на сайте почты. Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью "Яндекс.Доставки" или его привезут собственные курьеры "Почты России"», — уточнили представители сторон.

Помимо этого, компании планируют расширить сотрудничество. «Яндекс.Маркет» сможет получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений.

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«У "Почты" более 42 000 почтовых отделений по всей стране — это уникальное географическое покрытие. И экспресс-доставка из отделений поможет миллионам людей не выходя из дома получать покупки даже в самых отдаленных регионах. В дальнейшем мы планируем подключать к экспресс-доставке и других игроков», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России».

В конце мая стало известно о покупке «Яндекс.Маркетом» интернет-магазинов KupiVIP и Mamsy. В сделку также вошли пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных