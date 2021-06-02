«Почта России» и «Яндекс» запустят доставку из почтовых отделений за час
«Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию "Заказать экспресс-доставку" в приложении или на сайте почты. Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью "Яндекс.Доставки" или его привезут собственные курьеры "Почты России"», — уточнили представители сторон.
Помимо этого, компании планируют расширить сотрудничество. «Яндекс.Маркет» сможет получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений.
«У "Почты" более 42 000 почтовых отделений по всей стране — это уникальное географическое покрытие. И экспресс-доставка из отделений поможет миллионам людей не выходя из дома получать покупки даже в самых отдаленных регионах. В дальнейшем мы планируем подключать к экспресс-доставке и других игроков», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России».
В конце мая стало известно о покупке «Яндекс.Маркетом» интернет-магазинов KupiVIP и Mamsy. В сделку также вошли пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье.