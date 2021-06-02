«Почта России» и «Яндекс» запустят доставку из почтовых отделений за час

«У "Почты" более 42 000 почтовых отделений по всей стране — это уникальное географическое покрытие. И экспресс-доставка из отделений поможет миллионам людей не выходя из дома получать покупки даже в самых отдаленных регионах. В дальнейшем мы планируем подключать к экспресс-доставке и других игроков», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России».