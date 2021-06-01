В Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину
Договор России и Украины на транзит газа в Европу останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Президент [Владимир] Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», — заявил Песков.
Он отметил, что «Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка». Песков добавил, что Украина как собственник газотранспортной системы должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние.
Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины. Через два-три года проект будет запущен, спрогнозировал он. «И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — подчеркнул Зеленский.
13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году