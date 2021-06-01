В Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину

Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины. Через два-три года проект будет запущен, спрогнозировал он. «И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — подчеркнул Зеленский.