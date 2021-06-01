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В Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину

Ведомости

Договор России и Украины на транзит газа в Европу останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Президент [Владимир] Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», — заявил Песков.

Он отметил, что «Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка». Песков добавил, что Украина как собственник газотранспортной системы должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние.

Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины. Через два-три года проект будет запущен, спрогнозировал он. «И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — подчеркнул Зеленский.

13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году

Ранее по теме: Украина сообщила о сокращении транзита газа в Европу на 38% в 2020 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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