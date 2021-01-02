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Украина сообщила о сокращении транзита газа в Европу на 38% в 2020 году

Ведомости

Объем транзита газа в Европу через Украину в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 38% меньше показателя 2019 г., сообщила пресс-служба «Оператора ГТС Украины».

«В 2020 году «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) осуществил транзит в Европу 55800000000 куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15900000000 куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом)» – заявили в компании.

Сокращение объема транзита газа в ОГТСУ объяснили запуском новых газопроводов в обход Украины. Кроме того, на такую динамику повлияли снижение спроса на голубое топливо в странах Евросоюза и значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ).

В компании также отметили, что транзитное соглашение с «Газпромом» предусматривало бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м., однако в итоге транзит был на 14% меньше. При этом российская компания полностью рассчиталась за весь объем заказанных мощностей по контракту, заявили в ОГТСУ. В 2021-2024 гг. предусмотрен объем транзита в 40 млрд куб. м. ежегодно.

Ранее глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил, что компания планирует постепенно отказаться от большей части своих мощностей, поскольку в них нет необходимости. Он оценил долю сокращения примерно в 60-70%.

Ранее по теме: Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70%
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных