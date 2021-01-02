Украина сообщила о сокращении транзита газа в Европу на 38% в 2020 году
Объем транзита газа в Европу через Украину в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 38% меньше показателя 2019 г., сообщила пресс-служба «Оператора ГТС Украины».
«В 2020 году «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) осуществил транзит в Европу 55800000000 куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15900000000 куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом)» – заявили в компании.
Сокращение объема транзита газа в ОГТСУ объяснили запуском новых газопроводов в обход Украины. Кроме того, на такую динамику повлияли снижение спроса на голубое топливо в странах Евросоюза и значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ).
В компании также отметили, что транзитное соглашение с «Газпромом» предусматривало бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м., однако в итоге транзит был на 14% меньше. При этом российская компания полностью рассчиталась за весь объем заказанных мощностей по контракту, заявили в ОГТСУ. В 2021-2024 гг. предусмотрен объем транзита в 40 млрд куб. м. ежегодно.
Ранее глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил, что компания планирует постепенно отказаться от большей части своих мощностей, поскольку в них нет необходимости. Он оценил долю сокращения примерно в 60-70%.