Украина сообщила о сокращении транзита газа в Европу на 38% в 2020 году

В компании также отметили, что транзитное соглашение с «Газпромом» предусматривало бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м., однако в итоге транзит был на 14% меньше. При этом российская компания полностью рассчиталась за весь объем заказанных мощностей по контракту, заявили в ОГТСУ. В 2021-2024 гг. предусмотрен объем транзита в 40 млрд куб. м. ежегодно.