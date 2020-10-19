Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70%

По словам Макогона, сейчас максимальная мощность ГТС составляет 145 млрд кубометров в год — порядка 80% всего европейского экспорта от «Газпрома». При этом, если российская компания не продлит контракт на поставку газа в Европу, Европа рискует оказаться в «полной зависимости» от газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», предупредил он. Макогон отметил, что в этой связи Украина будет настаивать на открытии свободного транзита альтернативных источников газа из Центральной Азии в Европу и переносе точки передачи газа в Европу на границу России и Украины, чтобы «Газпром» не мог «навязать» клиентам и странам свои условия.