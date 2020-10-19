Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70%
Оператор ГТС Украины планирует постепенно отказаться от большей части своих мощностей, поскольку в них нет надобности, заявил в интервью S&P Global Platts глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Текст беседы опубликован на официальном сайте украинской компании.
«Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придется поэтапно отказаться от 60-70% мощностей, потому что они просто не нужны», — сказал он.
По словам Макогона, сейчас максимальная мощность ГТС составляет 145 млрд кубометров в год — порядка 80% всего европейского экспорта от «Газпрома». При этом, если российская компания не продлит контракт на поставку газа в Европу, Европа рискует оказаться в «полной зависимости» от газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», предупредил он. Макогон отметил, что в этой связи Украина будет настаивать на открытии свободного транзита альтернативных источников газа из Центральной Азии в Европу и переносе точки передачи газа в Европу на границу России и Украины, чтобы «Газпром» не мог «навязать» клиентам и странам свои условия.
Также Макогон добавил, что оператор ГТС готов рассмотреть варианты использования своей системы для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода. По его словам, ГТС может сосредоточиться на этом, что поспособствует реализации плана по сокращению выбросов углерода в Европе.
30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений о поставках газа на 2020–2024 гг. Согласно ему «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет также входит договор о поставках российского газа на Украину. Договоренности Украины и России предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г.