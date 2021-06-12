Титов оценил последствия новых ограничений в Москве для ресторанной отрасли
Введение новых ограничений В Москве из-за ухудшения эпидемиологической обстановки можно сравнить с «контрольным выстрелом» для ресторанной отрасли и означает новые потери. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в комментарии ТАСС.
«Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли», — сказал он.
Титов также заметил, что если власти продлят ограничительные меры, то им придется готовить «спасательный круг» для отрасли, либо же «изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации».
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др.
Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома.