Собянин подписал указ о нерабочих днях в Москве с 15 по 19 июня«Длинные выходные» в столице продлятся девять дней
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем личном блоге.
Столичный градоначальник вновь заявил, что сезонный весенний пик пандемии сдвинулся с мая на июнь и эпидемиологическая обстановка в городе резко осложнилась. Число новых случаев коронавируса подскочило до пиковых значений прошлого года, а власти вынуждены снова перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников», — сообщил он.
В результате «длинные выходные» в столице продлятся с 12 по 20 июня.
С 13 по 20 июня в Москве также временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а рестораны, кафе, бары, ночные клубы не смогут обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В городских парках же остановят свою работу аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
«Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить», — добавил Собянин.
Кроме того, столичные власти рекомендуют перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций.
По данным оперативного штаба на 12 июня, в Москве за последние сутки выявили 6701 новый случай коронавируса (максимум с конца декабря прошлого года), выздоровели 2725 граждан, умерли 67 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 227 013 жителей. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.
В конце января власти Москвы сняли ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, заведениям разрешили работать ночью, а для работодателей отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленную работу.
В начале мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые, по его словам, в последнее время замедлились. Массовая прививочная кампания стартовала в стране 18 января 2021 г. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».