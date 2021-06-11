Собянин заявил о большом количестве москвичей на ИВЛ из-за коронавируса
Тяжесть заболевания коронавирусом у жителей Москвы ухудшается, много граждан находятся в реанимации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, она большая», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
При этом весенний пик пандемии, по словам столичного мэра, сдвинулся с апреля-мая на июнь-июль.
«Около половины москвичей уже получили свой популяционный иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно наступает COVID», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Власти Москвы будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора против распространения коронавируса. «Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», — подчеркнул он.
По данным оперативного штаба на 11 июня, в Москве за последние сутки выявили 5853 новых случая коронавируса, 3061 человек выздоровел, 60 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.