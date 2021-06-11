Собянин заявил о большом количестве москвичей на ИВЛ из-за коронавируса

«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, она большая», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».