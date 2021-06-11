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Собянин заявил о большом количестве москвичей на ИВЛ из-за коронавируса

Ведомости

Тяжесть заболевания коронавирусом у жителей Москвы ухудшается, много граждан находятся в реанимации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, она большая», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом весенний пик пандемии, по словам столичного мэра, сдвинулся с апреля-мая на июнь-июль.

«Около половины москвичей уже получили свой популяционный иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно наступает COVID», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Власти Москвы будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора против распространения коронавируса. «Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», — подчеркнул он.

По данным оперативного штаба на 11 июня, в Москве за последние сутки выявили 5853 новых случая коронавируса, 3061 человек выздоровел, 60 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных