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«Нафтогаз» может подать иск к «Газпрому» для доступа к транзиту из Центральной Азии

Ведомости

«Нафтогаз» готов судиться с «Газпромом» для того, чтобы разблокировать доступ к транзиту газа из Центральной Азии через ГТС Украины, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в интервью газете The Financial Times.

По его словам, «Нафтогаз» сейчас готовит официальные запросы на обеспечение поставок газа из региона и получение разрешения на его транспортировку по трубопроводам «Газпрома».

«Если они [»Газпром«] скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба [в Европейскую комиссию] и арбитраж», — заявил он.

Витренко добавил, что соглашение с «Газпромом» позволило бы обеспечить Украине достаточные внутренние поставки и доходы от транзита даже в случае запуска газопровода «Северный поток-2».

В конце 2019 г. Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию последней. В частности, «Газпром» должен забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 г. — 65 млрд куб. м, в 2021–2024 гг. — по 40 млрд куб. м ежегодно.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: В Киеве назвали ударом будущий запуск «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных