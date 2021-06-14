«Нафтогаз» может подать иск к «Газпрому» для доступа к транзиту из Центральной Азии

В конце 2019 г. Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию последней. В частности, «Газпром» должен забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 г. — 65 млрд куб. м, в 2021–2024 гг. — по 40 млрд куб. м ежегодно.