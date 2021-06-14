«Нафтогаз» может подать иск к «Газпрому» для доступа к транзиту из Центральной Азии
«Нафтогаз» готов судиться с «Газпромом» для того, чтобы разблокировать доступ к транзиту газа из Центральной Азии через ГТС Украины, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в интервью газете The Financial Times.
По его словам, «Нафтогаз» сейчас готовит официальные запросы на обеспечение поставок газа из региона и получение разрешения на его транспортировку по трубопроводам «Газпрома».
«Если они [»Газпром«] скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба [в Европейскую комиссию] и арбитраж», — заявил он.
Витренко добавил, что соглашение с «Газпромом» позволило бы обеспечить Украине достаточные внутренние поставки и доходы от транзита даже в случае запуска газопровода «Северный поток-2».
В конце 2019 г. Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию последней. В частности, «Газпром» должен забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 г. — 65 млрд куб. м, в 2021–2024 гг. — по 40 млрд куб. м ежегодно.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.