В Киеве назвали ударом будущий запуск «Северного потока — 2»
Запуск газопровода «Северный поток – 2» станет ударом для экономики Украины, заявил депутат Рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш».
«В вопросе "Северного потока — 2" это коснется каждого украинца, к сожалению. Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», — рассказал он.
Парламентарий также выразил сожаление, что Украине не смогла «себя обезопасить» от завершения проекта.
10 июня компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сообщила о техническом завершении строительства морской части первой нитки «Северного потока — 2». Морские секции газопровода соединены между собой. 11 июня на первой нитке начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.