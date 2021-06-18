В Минсельхозе предложили ввозить трудовых мигрантов чартерными поездами
Въезд рабочих в Россию был запрещен в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. В марте этого года рабочих разрешили ввозить компаниям со штатом более 250 человек и выручкой более 2,5 млрд руб. В мае требования по числу работников и выручке снизили для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.
В Минсельхозе рассказали, что сейчас рабочие могут приехать в Россию только с помощью авиации, что повышает расходы участников рынка. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин рассказал, что билет на одного рабочего стоит 80 тыс. руб. без учета карантинных мер.
По данным собеседника издания, представитель РЖД оценил стоимость проезда в чартерном поезде в 12 тыс. руб. на человека. В компании рассказали, что организация перевозок пассажиров поездами в международном сообщении осуществляется по решению оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сообщила, что для ягодной отрасли в этом сезоне мера запоздала. Часть хозяйств в центре России еще весной сократила площади на 30% из-за неопределенности с работниками. Однако рабочие нужны производителям овощей в открытом грунте и садоводам.