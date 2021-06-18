В Минсельхозе предложили ввозить трудовых мигрантов чартерными поездами

Въезд рабочих в Россию был запрещен в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. В марте этого года рабочих разрешили ввозить компаниям со штатом более 250 человек и выручкой более 2,5 млрд руб. В мае требования по числу работников и выручке снизили для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.