Группа ЛСР объявила об уходе с Лондонской биржи
«Делистинг ГДР приведет к консолидации акций в свободном обращении и ликвидности на Московской бирже и может способствовать дальнейшему росту объема торгов акций и усилению позиций ЛСР на публичном рынке акционерного капитала», — пояснили в ЛСР.
В группе также заявили, что в течение последних нескольких лет стали более очевидны преимущества листинга на Московской бирже, так как объем торгов там заметно превышает объем торгов на LSE. Например, в январе – мае этого года среднедневной объем торгов акциями составил порядка $1,8 млн, тогда как ГДР — $0,3 млн, сообщили в компании со ссылкой на данные Bloomberg.
ЛСР установила цену выкупа в $2,11 за одну ГДР. Отмечается, что это соответствует премии в 3,4% к цене закрытия торгов на LSE 18 июня и в 2,6% к средневзвешенной цене за месяц. Максимальный объем ГДР, которые могут быть предъявлено к выкупу, соответствует 15,08% уставного капитала группы. Это эквивалентно 77,7 млн штук.
Выкупать ГДР будет дочерняя компания группы ЛСР — АО «Стройкорпорация». Сбор заявок пройдет с 21 июня по 20 июля включительно. Общая сумма приобретения не превысит $163,9 млн. Последний день торгов бумаг компании на LSE состоится 30 июля.