Группа ЛСР объявила об уходе с Лондонской биржи

В группе также заявили, что в течение последних нескольких лет стали более очевидны преимущества листинга на Московской бирже, так как объем торгов там заметно превышает объем торгов на LSE. Например, в январе – мае этого года среднедневной объем торгов акциями составил порядка $1,8 млн, тогда как ГДР — $0,3 млн, сообщили в компании со ссылкой на данные Bloomberg.