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Группа ЛСР объявила об уходе с Лондонской биржи

Ведомости

Девелоперская группа ЛСР объявила о проведении делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE) и обратном выкупе своих глобальных депозитарных расписок (ГДР). Это следует из сообщения компании.

«Делистинг ГДР приведет к консолидации акций в свободном обращении и ликвидности на Московской бирже и может способствовать дальнейшему росту объема торгов акций и усилению позиций ЛСР на публичном рынке акционерного капитала», — пояснили в ЛСР.

В группе также заявили, что в течение последних нескольких лет стали более очевидны преимущества листинга на Московской бирже, так как объем торгов там заметно превышает объем торгов на LSE. Например, в январе – мае этого года среднедневной объем торгов акциями составил порядка $1,8 млн, тогда как ГДР — $0,3 млн, сообщили в компании со ссылкой на данные Bloomberg.

ЛСР установила цену выкупа в $2,11 за одну ГДР. Отмечается, что это соответствует премии в 3,4% к цене закрытия торгов на LSE 18 июня и в 2,6% к средневзвешенной цене за месяц. Максимальный объем ГДР, которые могут быть предъявлено к выкупу, соответствует 15,08% уставного капитала группы. Это эквивалентно 77,7 млн штук.

Выкупать ГДР будет дочерняя компания группы ЛСР — АО «Стройкорпорация». Сбор заявок пройдет с 21 июня по 20 июля включительно. Общая сумма приобретения не превысит $163,9 млн. Последний день торгов бумаг компании на LSE состоится 30 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных