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Nordgold переносит IPO на Лондонской бирже

Ведомости

Международная золотодобывающая компания Nordgold семьи Алексея Мордашова решила перенести публичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении компании.

«Недавние комментарии Центрального банка, указывающие на более скорое повышение процентных ставок, создали значительную неопределенность и волатильность в секторе ресурсов, влияющие в том числе на стоимость золота и акций. Nordgold решила, что по этой причине было бы неразумно проводить IPO на данном этапе», — пояснил генеральный директор Nordgold Николай Зеленский.

На какой срок компания переносит IPO, он не уточнил.

О намерении провести IPO на LSE Nordgold объявила 3 июня. Золотодобытчик указал, что после размещения акций объем free float составит не менее 25%. В компании надеялись, что в результате листинга она сможет попасть в индексы FTSE.

Ранее бумаги Nordgold уже торговались на Лондонской бирже. На нее компания вышла в 2012 г., а в феврале 2017 г. объявила о делистинге. Подобное решение золотодобытчик объяснил своей «недооцененностью».

Также Nordgold 3 июня заявила о планах по вторичному листингу на Московской бирже. 9 июня пресс-служба торговой площадки сообщила, что обыкновенные акции компании допущены к торгам. 

Nordgold является международной золотодобывающей компанией. Ее объем добычи превышает 1 млн унций в год. Под управлением Nordgold находятся девять предприятий в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. 35% золотодобытчика принадлежат Алексею Мордашову, который в этом году возглавил список Forbes из 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние издание оценило в $29,1 млрд. Еще 65% Nordgold принадлежат компании «КН-Холдинг», которой ранее в равных долях владели сыновья Мордашова — Кирилл и Никита. 20 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Кирилла об увеличении доли в «КН-Холдинге» до 100%. Это произошло после отчисления Никиты из НИУ ВШЭ и его отправления в армию.

Ранее по теме: Nordgold возвращается на биржу
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных