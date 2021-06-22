Nordgold переносит IPO на Лондонской бирже
Международная золотодобывающая компания Nordgold семьи Алексея Мордашова решила перенести публичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении компании.
«Недавние комментарии Центрального банка, указывающие на более скорое повышение процентных ставок, создали значительную неопределенность и волатильность в секторе ресурсов, влияющие в том числе на стоимость золота и акций. Nordgold решила, что по этой причине было бы неразумно проводить IPO на данном этапе», — пояснил генеральный директор Nordgold Николай Зеленский.
На какой срок компания переносит IPO, он не уточнил.
О намерении провести IPO на LSE Nordgold объявила 3 июня. Золотодобытчик указал, что после размещения акций объем free float составит не менее 25%. В компании надеялись, что в результате листинга она сможет попасть в индексы FTSE.
Ранее бумаги Nordgold уже торговались на Лондонской бирже. На нее компания вышла в 2012 г., а в феврале 2017 г. объявила о делистинге. Подобное решение золотодобытчик объяснил своей «недооцененностью».
Также Nordgold 3 июня заявила о планах по вторичному листингу на Московской бирже. 9 июня пресс-служба торговой площадки сообщила, что обыкновенные акции компании допущены к торгам.
Nordgold является международной золотодобывающей компанией. Ее объем добычи превышает 1 млн унций в год. Под управлением Nordgold находятся девять предприятий в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. 35% золотодобытчика принадлежат Алексею Мордашову, который в этом году возглавил список Forbes из 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние издание оценило в $29,1 млрд. Еще 65% Nordgold принадлежат компании «КН-Холдинг», которой ранее в равных долях владели сыновья Мордашова — Кирилл и Никита. 20 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Кирилла об увеличении доли в «КН-Холдинге» до 100%. Это произошло после отчисления Никиты из НИУ ВШЭ и его отправления в армию.