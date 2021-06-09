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Nordgold возвращается на биржу

Ведомости

Обыкновенные акции международной золотодобывающей компании Nordgold семьи Алексея Мордашова допущены к торгам на Московской бирже, говорится в сообщении площадки.

«В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа председателем правления 9 июня 2021 года принято следующее решение: включить в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления обыкновенные акции Nord Gold PLC», — сказано в заявлении.

Отмечается, что акции компании получат торговый код NORD.

О планах по вторичному листингу на Мосбирже Nordgold сообщила 3 июня. Тогда же компания заявила о намерении подать заявку на размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Золотодобытчик указал, что после размещения акций объем free float составит не менее 25%. В компании ожидают, что в результате листинга она сможет попасть в индексы FTSE.

Ранее бумаги Nordgold уже торговались на Лондонской бирже. На нее компания вышла в 2012 г., а в феврале 2017 г. объявила о делистинге. Подобное решение золотодобытчик объяснил своей «недооцененностью».

Nordgold является международной золотодобывающей компанией. Ее объем добычи превышает 1 млн унций в год. Под управлением Nordgold находятся девять предприятий в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. 35% золотодобытчика принадлежат Алексею Мордашову, который в этом году возглавил список Forbes из 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние издание оценило в $29,1 млрд. Еще 65% Nordgold принадлежат компании «КН-Холдинг», которой ранее в равных долях владели сыновья Мордашова — Кирилл и Никита. 20 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Кирилла об увеличении доли в «КН-Холдинге» до 100%. Это произошло после отчисления Никиты из НИУ ВШЭ и его отправления в армию.

Ранее по теме: Nordgold объявляет делистинг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных