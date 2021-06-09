Nordgold возвращается на биржу

Nordgold является международной золотодобывающей компанией. Ее объем добычи превышает 1 млн унций в год. Под управлением Nordgold находятся девять предприятий в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. 35% золотодобытчика принадлежат Алексею Мордашову, который в этом году возглавил список Forbes из 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние издание оценило в $29,1 млрд. Еще 65% Nordgold принадлежат компании «КН-Холдинг», которой ранее в равных долях владели сыновья Мордашова — Кирилл и Никита. 20 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Кирилла об увеличении доли в «КН-Холдинге» до 100%. Это произошло после отчисления Никиты из НИУ ВШЭ и его отправления в армию.