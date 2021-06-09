Nordgold возвращается на биржу
Обыкновенные акции международной золотодобывающей компании Nordgold семьи Алексея Мордашова допущены к торгам на Московской бирже, говорится в сообщении площадки.
«В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа председателем правления 9 июня 2021 года принято следующее решение: включить в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления обыкновенные акции Nord Gold PLC», — сказано в заявлении.
Отмечается, что акции компании получат торговый код NORD.
О планах по вторичному листингу на Мосбирже Nordgold сообщила 3 июня. Тогда же компания заявила о намерении подать заявку на размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Золотодобытчик указал, что после размещения акций объем free float составит не менее 25%. В компании ожидают, что в результате листинга она сможет попасть в индексы FTSE.
Ранее бумаги Nordgold уже торговались на Лондонской бирже. На нее компания вышла в 2012 г., а в феврале 2017 г. объявила о делистинге. Подобное решение золотодобытчик объяснил своей «недооцененностью».
Nordgold является международной золотодобывающей компанией. Ее объем добычи превышает 1 млн унций в год. Под управлением Nordgold находятся девять предприятий в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. 35% золотодобытчика принадлежат Алексею Мордашову, который в этом году возглавил список Forbes из 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние издание оценило в $29,1 млрд. Еще 65% Nordgold принадлежат компании «КН-Холдинг», которой ранее в равных долях владели сыновья Мордашова — Кирилл и Никита. 20 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Кирилла об увеличении доли в «КН-Холдинге» до 100%. Это произошло после отчисления Никиты из НИУ ВШЭ и его отправления в армию.