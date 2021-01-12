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Сын бизнесмена Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза

Ведомости

Сын совладельца золотодобывающей компании Nordgold Алексея Мордашова — Никита Мордашов ушел служить в армию после отчисления из Высшей школы экономики с факультета «Международных отношений». Об этом сообщили источники Forbes и РБК, знакомые с Никитой и близкие к ВШЭ. 

Представитель Алексея Мордашова от комментариев отказался. По информации Forbes, Никиту Мордашова отчислили еще летом — он не смог сдать сессию по итогам первого курса обучения на коммерческой основе. К концу года обучения у Никиты Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный — 10), уточняет РБК.

В феврале 2019 г.«Ведомости» сообщали, что Алексей Мордашов отдал часть своих активов сыновьям. Через полгода он передал им пакет в 65% Nordgold стоимостью $850–900 млн, до этого компания принадлежала предпринимателю почти на 100%. В июне 2019 г. Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG. Как поясняли в «Севергрупп», предприниматель стремится помочь сыновьям войти в курс дел и получить опыт управления портфелем активов.

Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI AG, уточнял представитель компании. Доля в TUI в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, подконтрольной ООО «КН-холдинг» (на паритетных правах ею владеют Кирилл и Никита Мордашовы). Прямая доля «Севергрупп» Мордашова снизилась до нуля. «КН-холдинг» владеет 65% Unifirm, остальные 35% – у «Севергрупп». Представитель бизнесмена Анастасия Мишанина в феврале 2019 г. рассказывала «Ведомостям», что Кириллу 19 лет, а Никите – 18. По ее словам, оба «учатся в России по гуманитарным специальностям». Алексей Мордашов и его семья занимают четвертую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Их состояние оценивалось в 2020 г. в $16,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных