Сын бизнесмена Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза

Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI AG, уточнял представитель компании. Доля в TUI в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, подконтрольной ООО «КН-холдинг» (на паритетных правах ею владеют Кирилл и Никита Мордашовы). Прямая доля «Севергрупп» Мордашова снизилась до нуля. «КН-холдинг» владеет 65% Unifirm, остальные 35% – у «Севергрупп». Представитель бизнесмена Анастасия Мишанина в феврале 2019 г. рассказывала «Ведомостям», что Кириллу 19 лет, а Никите – 18. По ее словам, оба «учатся в России по гуманитарным специальностям». Алексей Мордашов и его семья занимают четвертую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Их состояние оценивалось в 2020 г. в $16,8 млрд.