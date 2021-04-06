Алексей Мордашов впервые возглавил рейтинг российских миллиардеров
Американский журнал Forbes выпустил ежегодный глобальный рейтинг миллиардеров. Список россиян в нем возглавил крупнейший совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Состояние его и семьи, по версии журнала, составило $29,1 млрд, что на $12,3 млрд больше, чем годом ранее. Итоговый замер состояния миллиардеров был произведен 5 марта текущего года.
Как объясняет российский Forbes, состояние бизнесмена увеличилось за счет подорожания акций «Северстали», в которой Мордашову принадлежит 76,4%. С 6 апреля 2020 г. по 6 апреля 2021 г. акции подорожали с 866 руб. до 1513 руб. за штуку. Кроме того, издание отмечает, что Мордашов в 2020 г. получил дивиденды от компании в размере $940 млн. Чистая прибыль «Северстали» в 2020 г. Сократилась на 42,5% — до $1 млрд.
Другие активы бизнесмена — золотопромышленная компания Nordgold и ритейлер «Лента» также показали положительные результаты по итогам 2020 г. Чистая прибыль «Ленты» по МСФО по итогам 2020 г. составила 16,54 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в 2,79 млрд руб. годом ранее.
Чистая прибыль Nordgold по МСФО по итогам 2020 г. увеличилась по сравнению с показателем годом ранее почти в 4 раза и достигла $578,2 млн.
Мордашов обогнал предыдущего лидера рейтинга — основного владельца и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина. Его состояние составило $27 млрд. За год оно выросло на $7,3 млрд.
Замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $26,2 млрд. За год оно увеличилось на $8,1 млрд, из них $1,1 млрд Лисин получил в качестве дивидендов от НЛМК.
Как отмечает издание, еще в прошлом году в рейтинге не было представлено ни одного российского миллиардера, чье состояние превышало бы $20 млрд. В нынешнем рейтинге таких бизнесменов стало шесть. Следом за Лисиным идет президент «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние составило $24,9 млрд, увеличившись за год на $9,7 млрд. $1,1 млрд Алекперов получил в виде дивидендов «Лукойла» за 2020 г.
Пятое место в рейтинге с состоянием в $24,9 млрд занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за год увеличилось на $7,8 млрд. Михельсону принадлежит 24,03% акций «Новатэка» и 35,98% «Сибура».
Замыкает список российских миллиардеров с состоянием более $20 млрд Геннадий Тимченко — член советов директоров «Новатэка» и «Сибура». Его состояние оценивается в $22 млрд, по подсчетам издания оно увеличилось за год на $7,6 млрд. Ему принадлежит 23,49% акций «Новатэка», 17% «Сибура» , 53% «Стройтрансгаза» и 80% «Трансойла». Тимченко также владеет винодельней «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком.