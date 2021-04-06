Алексей Мордашов впервые возглавил рейтинг российских миллиардеров

Как объясняет российский Forbes, состояние бизнесмена увеличилось за счет подорожания акций «Северстали», в которой Мордашову принадлежит 76,4%. С 6 апреля 2020 г. по 6 апреля 2021 г. акции подорожали с 866 руб. до 1513 руб. за штуку. Кроме того, издание отмечает, что Мордашов в 2020 г. получил дивиденды от компании в размере $940 млн. Чистая прибыль «Северстали» в 2020 г. Сократилась на 42,5% — до $1 млрд.