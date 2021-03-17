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Тиньков назвал богатейших россиян будущего

Ведомости

Самыми богатыми бизнесменами России в ближайшие 10 лет станут основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, генеральный директор финтех-компании Revolut Николай Сторонский и братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создавшие компанию-разработчика мобильных free-to-play игр Playrix, заявил основатель TCS Group Олег Тиньков в ходе дискуссии в Clubhouse, организованной подразделением «Тинькофф Бизнес».

«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — сказал предприниматель (цитата по Forbes).

Дуров занимает 30 строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 г. по версии Forbes. Его состояние оценивается в $3,4 млрд. Дмитрий и Игорь Бухманы — на 34 и 35 позициях списка, у них по $3,1 млрд на каждого. Сторонский занимает 89 место. Его состояние оценивается в $1,1 млрд.

Тиньков, который сам находится на 62 позиции рейтинга Forbes, так как его состояние достигает $1,6 млрд, назвал залогом успеха любого бизнеса усердную работу. По словам предпринимателя, «бизнес всегда хороший, если люди работают по 16 часов в день».

На данный момент самым богатым бизнесменом России считается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние на 2020 г. Forbes оценил в $19,7 млрд. Также в тройку лидеров входят председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($17,1 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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