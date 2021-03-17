Тиньков назвал богатейших россиян будущего

Дуров занимает 30 строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 г. по версии Forbes. Его состояние оценивается в $3,4 млрд. Дмитрий и Игорь Бухманы — на 34 и 35 позициях списка, у них по $3,1 млрд на каждого. Сторонский занимает 89 место. Его состояние оценивается в $1,1 млрд.