Тиньков назвал богатейших россиян будущего
Самыми богатыми бизнесменами России в ближайшие 10 лет станут основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, генеральный директор финтех-компании Revolut Николай Сторонский и братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создавшие компанию-разработчика мобильных free-to-play игр Playrix, заявил основатель TCS Group Олег Тиньков в ходе дискуссии в Clubhouse, организованной подразделением «Тинькофф Бизнес».
«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — сказал предприниматель (цитата по Forbes).
Дуров занимает 30 строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 г. по версии Forbes. Его состояние оценивается в $3,4 млрд. Дмитрий и Игорь Бухманы — на 34 и 35 позициях списка, у них по $3,1 млрд на каждого. Сторонский занимает 89 место. Его состояние оценивается в $1,1 млрд.
Тиньков, который сам находится на 62 позиции рейтинга Forbes, так как его состояние достигает $1,6 млрд, назвал залогом успеха любого бизнеса усердную работу. По словам предпринимателя, «бизнес всегда хороший, если люди работают по 16 часов в день».
На данный момент самым богатым бизнесменом России считается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние на 2020 г. Forbes оценил в $19,7 млрд. Также в тройку лидеров входят председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($17,1 млрд).