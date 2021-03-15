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Суд в Лондоне отложил заседание по экстрадиции Тинькова в США на июль

Ведомости

Заседание Вестминстерского суда в Лондоне, в ходе которого должен был быть рассмотрен вопрос об экстрадиции совладельца TCS Group Олега Тинькова в США, было перенесено на 19-20 июля. Об этом передает ТАСС из зала суда. 

Заседание было перенесено из-за ходатайства адвоката Тинькова — Алекса Бейлина. «В связи с состоянием здоровья просим перенести слушания на попозже», — заявил адвокат. Он также отметил, что в мае текущего года будут выяснены подробности о течении болезни бизнесмена, что позволит понять, сможет ли Тиньков принимать участие в следующем слушании. 

При этом сторона защиты взяла на себя обязательство предоставить суду данные о здоровье Тинькова к 7 июня. После этого суд сможет решить, состоится ли заседание в намеченные сроки.

В марте 2020 г. минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии налогов на $1 млрд. О претензиях налоговой США (служба внутренних доходов, IRS) к Тинькову стало известно 28 февраля – информацию об этом на Лондонской бирже раскрыла сама TCS Group (управляет « Тинькофф»). С февраля по апрель в Лондоне в Вестминстерском магистратском суде, который рассматривает вопросы об экстрадиции, должны были пройти слушания по делу Тинькова. Однако их отложили в связи с болезнью бизнесмена. Он объявил, что врачи обнаружили у него лейкемию. С тех пор Тиньков лечится в Лондоне. США выдали ордер на арест Тинькова и ему пришлось внести залог, чтобы оставаться на свободе, сообщала компания. Тиньков должен оставаться в Лондоне на все время слушаний.

По мнению минюста США, в 2013 г. TCS Group Тинькова провела IPO, в результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, следует из сообщения. Там также указано, что по закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы.

Хотя на момент отказа от гражданства Олег Тиньков владел акциями TCS стоимостью более $1 млрд, он подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000, а также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000.

Ранее по теме: Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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