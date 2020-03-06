Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

О претензиях налоговой США (служба внутренних доходов, IRS) к Тинькову стало известно 28 февраля — информацию об этом на Лондонской бирже раскрыла сама TCS. С февраля по апрель в Лондоне в Вестминстерском магистратском суде, который рассматривает вопросы об экстрадиции, пройдут слушания по делу Тинькова. США выдали ордер на арест Тинькова, и ему пришлось внести залог, чтобы оставаться на свободе, сообщала компания. Тиньков должен оставаться в Лондоне на все время слушаний.