ФНС подала заявление о банкротстве оператора аэропорта «Жуковский»

В ноябре 2020 г. «Рампорт аэро» допустила просрочку по уплате налогов, в связи с этим операции по счетам компании были приостановлены, сообщал «Интерфакс». На данный момент операции по счетам все еще приостановлены, свидетельствуют данные «Спарк-Интерфакса». Сумма задолженности на тот момент составляла порядка 12 млн руб.