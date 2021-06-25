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ФНС подала заявление о банкротстве оператора аэропорта «Жуковский»

Ведомости

Межрайонная инспекция ФНС России по Московской области направила в Арбитражный суд заявление о признании банкротом компанию «Рампорт аэро», управляющую аэропортом «Жуковский». Об этом свидетельствуют данные Федресурса. Заявление пока не отражено в картотеке арбитражных дел. 

В ноябре 2020 г. «Рампорт аэро» допустила просрочку по уплате налогов, в связи с этим операции по счетам компании были приостановлены, сообщал «Интерфакс». На данный момент операции по счетам все еще приостановлены, свидетельствуют данные «Спарк-Интерфакса». Сумма задолженности на тот момент составляла порядка 12 млн руб. 

«Возникновение задолженности вызвано трудностями, с которыми столкнулись все компании-представители сферы пассажирских авиаперевозок в период мировой пандемии коронавирусной инфекции. В рамках мер поддержки, обеспечиваемых постановлением правительства РФ от 02.04.2020 №409, по данному вопросу уже достигнуты договоренности о предоставлении отсрочки по выплатам», — поясняли агентству в пресс-службе оператора. 

За 2020 г. «Рампорт афро» увеличила убыток почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Он составил 764 млн руб., выручка оператора составила 249 млн руб., следует из отчетности по РСБУ. 

«Рампорт аэро» контролируется «дочкой» голландской United Airports Management (ей принадлежит 52,5% компании), еще 25% принадлежит структуре «Ростеха» - компании ТВК «Россия». Совет директоров компании возглавляет советник президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин, ему принадлежит 22,5% оператора. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных