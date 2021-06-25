«Дочка» «Росатома» разместила «зеленые» бонды на 10 млрд рублей

Как поясняет Газпромбанк, выпуск облигаций включен в сектор устойчивого развития — сегмент «зеленых» облигаций на Московской бирже. Выпуск соответствует принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций ВЭБ.РФ по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в России, а также является «зеленым» в соответствии с положением Банка России.