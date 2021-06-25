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«Дочка» «Росатома» разместила «зеленые» бонды на 10 млрд рублей

Ведомости

Компания «Атомэнергопром» (дочерняя компания «Росатома») разместила первый выпуск «зеленых» облигаций на 10 млрд руб. на срок 5 лет. Об этом говорится в сообщении «Газпромбанка», который выступил одним из организаторов размещения.

Биржевые облигации «Атомэнергопрома» серии 001Р-01 размещены по ставке купона 7,5% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., купонный период – 182 дня.

Как поясняет Газпромбанк, выпуск облигаций включен в сектор устойчивого развития — сегмент «зеленых» облигаций на Московской бирже. Выпуск соответствует принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций ВЭБ.РФ по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в России, а также является «зеленым» в соответствии с положением Банка России.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».

В ходе сбора книги заявок поступило более 60 заявок общим объемом свыше 80 млрд руб. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также физлица.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, «ВТБ Капитал», МКБ, банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

«Размещение зеленых облигаций АО «Атомэнергопром» является знаковым событием – на локальном долговом рынке появился эталонный зеленый ориентир среди корпоративных эмитентов. Выпуск облигаций АО «Атомэнергопром» – важный шаг вперед в контексте развития инструментов ESG-финансирования на российском рынке», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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