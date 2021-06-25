«Дочка» «Росатома» разместила «зеленые» бонды на 10 млрд рублей
Компания «Атомэнергопром» (дочерняя компания «Росатома») разместила первый выпуск «зеленых» облигаций на 10 млрд руб. на срок 5 лет. Об этом говорится в сообщении «Газпромбанка», который выступил одним из организаторов размещения.
Биржевые облигации «Атомэнергопрома» серии 001Р-01 размещены по ставке купона 7,5% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., купонный период – 182 дня.
Как поясняет Газпромбанк, выпуск облигаций включен в сектор устойчивого развития — сегмент «зеленых» облигаций на Московской бирже. Выпуск соответствует принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций ВЭБ.РФ по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в России, а также является «зеленым» в соответствии с положением Банка России.
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».
В ходе сбора книги заявок поступило более 60 заявок общим объемом свыше 80 млрд руб. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также физлица.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, «ВТБ Капитал», МКБ, банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
«Размещение зеленых облигаций АО «Атомэнергопром» является знаковым событием – на локальном долговом рынке появился эталонный зеленый ориентир среди корпоративных эмитентов. Выпуск облигаций АО «Атомэнергопром» – важный шаг вперед в контексте развития инструментов ESG-финансирования на российском рынке», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.