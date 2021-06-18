«Росатом» построит еще два энергоблока на Кольской АЭС
«Росатом» возведет еще два новых энергоблока на Кольской АЭС мощностью по 600 МВт каждый, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Росэнергоатома».
Строительство первого блока запланировано на 2028 год, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2034 году.
«Предполагается, что Кольская АЭС-2 будет двухблочной, т. е. в составе двух инновационных энергоблоков типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к разработке», — сообщает концерн.
По словам директора Кольской АЭС Василия Омельчука, срок эксплуатации первой очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 годах. Вопрос о необходимости замещения предполагаемых к выводу из эксплуатации блоков актуален уже сейчас, добавил он.
В состав Кольской АЭС, расположенной в Мурманской области, входит четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Первые два были запущены в 1973 и 1974 годах соответственно. Третий и четвертый энергоблоки — в 1981 и 1984 годах. АЭС обеспечивает энергоснабжение северной части Карелии и более 50% потребителей Кольского полуострова.