«Росатом» построит еще два энергоблока на Кольской АЭС

В состав Кольской АЭС, расположенной в Мурманской области, входит четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Первые два были запущены в 1973 и 1974 годах соответственно. Третий и четвертый энергоблоки — в 1981 и 1984 годах. АЭС обеспечивает энергоснабжение северной части Карелии и более 50% потребителей Кольского полуострова.