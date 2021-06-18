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«Росатом» построит еще два энергоблока на Кольской АЭС

Ведомости

«Росатом» возведет еще два новых энергоблока на Кольской АЭС мощностью по 600 МВт каждый, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Росэнергоатома».

Строительство первого блока запланировано на 2028 год, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2034 году.

«Предполагается, что Кольская АЭС-2 будет двухблочной, т. е. в составе двух инновационных энергоблоков типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к разработке», — сообщает концерн.

По словам директора Кольской АЭС Василия Омельчука, срок эксплуатации первой очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 годах. Вопрос о необходимости замещения предполагаемых к выводу из эксплуатации блоков актуален уже сейчас, добавил он.

В состав Кольской АЭС, расположенной в Мурманской области, входит четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Первые два были запущены в 1973 и 1974 годах соответственно. Третий и четвертый энергоблоки — в 1981 и 1984 годах. АЭС обеспечивает энергоснабжение северной части Карелии и более 50% потребителей Кольского полуострова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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