Под Томском начали строительство реактора БРЕСТ за 100 млрд рублей
«Росатом» начал строительство новейшего атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Северске (Томская область). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. Стоимость работ оценивается в 100 млрд руб.
«В Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината началось строительство атомного энергоблока мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем», — говорится в сообщении. Отмечается, что реактор по сути будет производством «замкнутого цикла». На традиционных атомных реакторах во всем мире теплоносителем является вода.
Как сообщил агентству ТАСС научный руководитель предприятия Росатома «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля» (НИКИЭТ) Евгений Адамов, стоимость строительства реактора составляет около 100 млрд руб.
Сейчас единственными действующими в России реакторами на быстрых нейтронах являются два БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области. Один из агрегатов построен в советское время, второй — уже в 2015 г. В то же время на обоих реакторах используется традиционный теплоноситель — вода. О планах построить в Северске реактор на быстрых нейтронах нового поколения «Росатом» сообщал еще в 2012 г. Тогда строительство самого агрегата госкорпорация оценивала в 25 млрд руб., а еще 17 млрд руб. планировалось потратить на пристанционный ядерно-топливный цикл. Всего до 2020 г. в это производство намеревались инвестировать 43-45 млрд руб. Однако в итоге сроки начала работ сдвинулись до 2021 г., а стоимость строительства выросла.
Реакторы на быстрых нейтронах не используют замедлители нейтронов. Они способны превращать отработавшее ядерное топливо в новое, образуя замкнутый цикл. Это позволяет вместо доступных ныне 3% на традиционных АЭС использовать около 30% потенциала ядерного топлива.