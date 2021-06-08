Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Технологии

Под Томском начали строительство реактора БРЕСТ за 100 млрд рублей

Ведомости

«Росатом» начал строительство новейшего атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Северске (Томская область). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. Стоимость работ оценивается в 100 млрд руб.

«В Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината началось строительство атомного энергоблока мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем», — говорится в сообщении. Отмечается, что реактор по сути будет производством «замкнутого цикла». На традиционных атомных реакторах во всем мире теплоносителем является вода.

Как сообщил агентству ТАСС научный руководитель предприятия Росатома «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля» (НИКИЭТ) Евгений Адамов, стоимость строительства реактора составляет около 100 млрд руб.

Сейчас единственными действующими в России реакторами на быстрых нейтронах являются два БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области. Один из агрегатов построен в советское время, второй — уже в 2015 г. В то же время на обоих реакторах используется традиционный теплоноситель — вода. О планах построить в Северске реактор на быстрых нейтронах нового поколения «Росатом» сообщал еще в 2012 г. Тогда строительство самого агрегата госкорпорация оценивала в 25 млрд руб., а еще 17 млрд руб. планировалось потратить на пристанционный ядерно-топливный цикл. Всего до 2020 г. в это производство намеревались инвестировать 43-45 млрд руб. Однако в итоге сроки начала работ сдвинулись до 2021 г., а стоимость строительства выросла.

Реакторы на быстрых нейтронах не используют замедлители нейтронов. Они способны превращать отработавшее ядерное топливо в новое, образуя замкнутый цикл. Это позволяет вместо доступных ныне 3% на традиционных АЭС использовать около 30% потенциала ядерного топлива.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных