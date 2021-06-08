Под Томском начали строительство реактора БРЕСТ за 100 млрд рублей

Сейчас единственными действующими в России реакторами на быстрых нейтронах являются два БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области. Один из агрегатов построен в советское время, второй — уже в 2015 г. В то же время на обоих реакторах используется традиционный теплоноситель — вода. О планах построить в Северске реактор на быстрых нейтронах нового поколения «Росатом» сообщал еще в 2012 г. Тогда строительство самого агрегата госкорпорация оценивала в 25 млрд руб., а еще 17 млрд руб. планировалось потратить на пристанционный ядерно-топливный цикл. Всего до 2020 г. в это производство намеревались инвестировать 43-45 млрд руб. Однако в итоге сроки начала работ сдвинулись до 2021 г., а стоимость строительства выросла.