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Duolingo подала заявку на проведение IPO в США

Ведомости

Онлайн-платформа по изучению иностранных языков Duolingo подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о проведении первичного публичного размещения (IPO), говорится в сообщении компании. Количество размещаемых акций и ценовой диапазон предлагаемого размещения еще не определены. IPO планируется провести на бирже Nasdaq. Goldman Sachs и Allen выбраны ведущими организаторами размещения. 

Duolingo — одна из крупнейших платформа для изучения иностранных языков. По состоянию на апрель 2021 г., англоговорящим пользователям доступны 37 курсов. Пользователи, знающие русский язык, могут изучать английский, немецкий, французский и испанский языки; в процессе подготовки — шведский и украинский. Платформа была создана в США в 2011 г. Льюисом фон Аном и Северином Хакером.

Все функции изучения языка в Duolingo бесплатны, но платформа использует периодическую рекламу как в своих мобильных, так и в веб-браузерных приложениях, которые пользователи могут удалить, оплатив абонентскую плату. Первоначально использовалась бизнес-модель с использованием краудсорсинга, когда контент исходил от организаций (таких как CNN и BuzzFeed), которые платили Duolingo за его перевод. Duolingo несколько раз привлекало финансирование от венчурных инвесторов — Union Square ($3,3 млн в 2011 г.), New Enterprise Associates ($15 млн), Kleiner Perkins Caufield & Byers ($20 млн), Google Capital ($45 млн) и фонд актера Эштона Катчера A-Grade Investments, а также его партнера Тима Феррисса.

По итогам последнего раунда финансирования, который прошел в ноябре 2020 г., стоимость Duolingo оценили в $2,4 млрд. Выручка Duolingo за I квартал 2021 г. составила $55,4 млн. Чистый убыток онлайн-платформы за тот же период вырос до $13,5 млн в сравнении с $2,2 млн годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных