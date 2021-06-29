Duolingo подала заявку на проведение IPO в США

Все функции изучения языка в Duolingo бесплатны, но платформа использует периодическую рекламу как в своих мобильных, так и в веб-браузерных приложениях, которые пользователи могут удалить, оплатив абонентскую плату. Первоначально использовалась бизнес-модель с использованием краудсорсинга, когда контент исходил от организаций (таких как CNN и BuzzFeed), которые платили Duolingo за его перевод. Duolingo несколько раз привлекало финансирование от венчурных инвесторов — Union Square ($3,3 млн в 2011 г.), New Enterprise Associates ($15 млн), Kleiner Perkins Caufield & Byers ($20 млн), Google Capital ($45 млн) и фонд актера Эштона Катчера A-Grade Investments, а также его партнера Тима Феррисса.