Duolingo подала заявку на проведение IPO в США
Онлайн-платформа по изучению иностранных языков Duolingo подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о проведении первичного публичного размещения (IPO), говорится в сообщении компании. Количество размещаемых акций и ценовой диапазон предлагаемого размещения еще не определены. IPO планируется провести на бирже Nasdaq. Goldman Sachs и Allen выбраны ведущими организаторами размещения.
Duolingo — одна из крупнейших платформа для изучения иностранных языков. По состоянию на апрель 2021 г., англоговорящим пользователям доступны 37 курсов. Пользователи, знающие русский язык, могут изучать английский, немецкий, французский и испанский языки; в процессе подготовки — шведский и украинский. Платформа была создана в США в 2011 г. Льюисом фон Аном и Северином Хакером.
Все функции изучения языка в Duolingo бесплатны, но платформа использует периодическую рекламу как в своих мобильных, так и в веб-браузерных приложениях, которые пользователи могут удалить, оплатив абонентскую плату. Первоначально использовалась бизнес-модель с использованием краудсорсинга, когда контент исходил от организаций (таких как CNN и BuzzFeed), которые платили Duolingo за его перевод. Duolingo несколько раз привлекало финансирование от венчурных инвесторов — Union Square ($3,3 млн в 2011 г.), New Enterprise Associates ($15 млн), Kleiner Perkins Caufield & Byers ($20 млн), Google Capital ($45 млн) и фонд актера Эштона Катчера A-Grade Investments, а также его партнера Тима Феррисса.
По итогам последнего раунда финансирования, который прошел в ноябре 2020 г., стоимость Duolingo оценили в $2,4 млрд. Выручка Duolingo за I квартал 2021 г. составила $55,4 млн. Чистый убыток онлайн-платформы за тот же период вырос до $13,5 млн в сравнении с $2,2 млн годом ранее.