Газпромбанк и ВЭБ.РФ выделят почти 12 млрд рублей на модернизацию двух ТЭЦ
Газпромбанк, ВЭБ.РФ и компания «Т плюс» подписали кредитные соглашения в рамках реализации проектов модернизации Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9, сообщает пресс-служба Газпромбанка.
«Проекты модернизации ТЭЦ будут реализованы в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Общий объем синдицированного кредита со стороны финансовых партнеров – 11,9 млрд руб., объем участия Газпромбанка составляет 7,6 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.
Совокупный бюджет модернизации двух объектов составляет 14,9 млрд руб. 80% инвестиций — кретидование Газпромбанка и ВЭБ.РФ, еще 20% — собственные средства компании «Т плюс». Срок кредитования в рамках заключенных соглашений составит до 14 лет, а источником обслуживания кредита будет являться получаемая ТЭЦ выручка в рамках договоров о предоставлении мощности.
Работы над теплоэлектроцентралями пройдут в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). Отбор в программу Пермская ТЭЦ-9 и Ижевская ТЭЦ-2 прошли в 2019 г. В результате модернизации электрические мощности Пермской ТЭЦ-9 вырастут до 190 МВт, Ижевской ТЭЦ-2 – до 124,9 МВт.