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Газпромбанк и ВЭБ.РФ выделят почти 12 млрд рублей на модернизацию двух ТЭЦ

Ведомости

Газпромбанк, ВЭБ.РФ и компания «Т плюс» подписали кредитные соглашения в рамках реализации проектов модернизации Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9, сообщает пресс-служба Газпромбанка.

«Проекты модернизации ТЭЦ будут реализованы в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Общий объем синдицированного кредита со стороны финансовых партнеров – 11,9 млрд руб., объем участия Газпромбанка составляет 7,6 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.

Совокупный бюджет модернизации двух объектов составляет 14,9 млрд руб. 80% инвестиций — кретидование Газпромбанка и ВЭБ.РФ, еще 20% — собственные средства компании «Т плюс». Срок кредитования в рамках заключенных соглашений составит до 14 лет, а источником обслуживания кредита будет являться получаемая ТЭЦ выручка в рамках договоров о предоставлении мощности.

Работы над теплоэлектроцентралями пройдут в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). Отбор в программу Пермская ТЭЦ-9 и Ижевская ТЭЦ-2 прошли в 2019 г. В результате модернизации электрические мощности Пермской ТЭЦ-9 вырастут до 190 МВт, Ижевской ТЭЦ-2 – до 124,9 МВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных