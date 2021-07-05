Газпромбанк и ВЭБ.РФ выделят почти 12 млрд рублей на модернизацию двух ТЭЦ

Совокупный бюджет модернизации двух объектов составляет 14,9 млрд руб. 80% инвестиций — кретидование Газпромбанка и ВЭБ.РФ, еще 20% — собственные средства компании «Т плюс». Срок кредитования в рамках заключенных соглашений составит до 14 лет, а источником обслуживания кредита будет являться получаемая ТЭЦ выручка в рамках договоров о предоставлении мощности.