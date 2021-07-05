Дерипаска оспорил решение суда по иску о снятии с него санкций США

Бизнесмен подал в суд на американский минфин в марте 2019 г. Он требовал отменить санкции, введенные против него в апреле 2018 г., так как считал, что они были наложены на него с нарушением основных принципов американского законодательства. Изоляция Дерипаски от мирового бизнес-сообщества и невозможность работать с банками, для которых возник риск попадания под вторичные санкции, привели к финансовым потерям, которые бизнесмен оценивал в 2019 г. в $7,5 млрд.