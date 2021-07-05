Дерипаска оспорил решение суда по иску о снятии с него санкций США
«Истец Олег Дерипаска направляет апелляцию в апелляционный суд округа Колумбия на постановление, которое удовлетворило ходатайство ответчика об отклонении [иска] или упрощенном делопроизводстве и отклонило встречное ходатайство истца об упрощенном делопроизводстве в пользу министра финансов США Джанет Йеллен, министерства финансов США», — говорится в тексте.
В апреле 2018 г. минфин США включил En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и Олега Дерипаску в санкционный список. Санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – не раз переносились, а в конце января 2019 г. OFAC объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. В рамках сделки с минфином США обе компании в начале этого года были выведены из-под санкций в обмен на снижение доли Дерипаски в En+ до 45%. Причем доля голосов Дерипаски не превышает 35%. Сам бизнесмен остался в санкционном списке.
Сейчас у En+ нет контролирующего акционера: квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет 12,3%.
Бизнесмен подал в суд на американский минфин в марте 2019 г. Он требовал отменить санкции, введенные против него в апреле 2018 г., так как считал, что они были наложены на него с нарушением основных принципов американского законодательства. Изоляция Дерипаски от мирового бизнес-сообщества и невозможность работать с банками, для которых возник риск попадания под вторичные санкции, привели к финансовым потерям, которые бизнесмен оценивал в 2019 г. в $7,5 млрд.
14 июня 2021 г. суд столичного округа Колумбия в итоге принял решение отклонить иск Дерипаски к минфину США о снятии с него санкций.