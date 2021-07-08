Оператор «Дружбы» в Польше заявил об очистке систем от загрязненной нефти
Компания PERN, оператор участка нефтепровода «Дружба» в Польше, сообщила о полной очистке своих систем от загрязненной нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«В польской транспортной системе больше нет загрязненной органическими хлоридами нефти, которая в 2019 г. поступила с востока в нашу страну. В июне по согласованию с заказчиками мы передали на переработку последние партии сырья», — указано в сообщении.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ, а также ее транзит в Европу. В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. Тогда загрязнение привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию. Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.