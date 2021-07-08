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Оператор «Дружбы» в Польше заявил об очистке систем от загрязненной нефти

Ведомости

Компания PERN, оператор участка нефтепровода «Дружба» в Польше, сообщила о полной очистке своих систем от загрязненной нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В польской транспортной системе больше нет загрязненной органическими хлоридами нефти, которая в 2019 г. поступила с востока в нашу страну. В июне по согласованию с заказчиками мы передали на переработку последние партии сырья», — указано в сообщении.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ, а также ее транзит в Европу. В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. Тогда загрязнение привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию. Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных