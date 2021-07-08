Оператор «Дружбы» в Польше заявил об очистке систем от загрязненной нефти

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ, а также ее транзит в Европу. В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. Тогда загрязнение привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию. Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.