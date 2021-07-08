Главой Shell в России впервые станет россиянка

Грушецкая начала свою карьеру в концерне Shell в России в 2003 г. Она занимала руководящие должности в различных финансово-экономических отделах, включая корпоративные вопросы России и Казахстана. С конца 2018 г. Грушецкая занимает должность вице-президента по развитию проектов по добыче нефти и газа компании и отвечает за корпоративное управление нефтедобывающими активами. Она также является членом совета директоров всех совместных предприятий с участием Shell в России.