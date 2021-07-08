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Главой Shell в России впервые станет россиянка

Ведомости

Новым председателем концерна Shell в России с 1 августа 2021 г. станет вице-президент компании по развитию проектов по добыче нефти и газа Екатерина Грушецкая. Об этом говорится в сообщении Shell. Грушецкая станет первой гражданкой России, назначенной на эту должность.

Седерик Кремерс, занимавший эту должность с августа 2017 г., станет исполнительным вице-президентом Shell по развитию сегмента СПГ в странах Восточного полушария, включая Россию. Кремерс также останется председателем совета директоров компании «Сахалин энерджи».

Грушецкая начала свою карьеру в концерне Shell в России в 2003 г. Она занимала руководящие должности в различных финансово-экономических отделах, включая корпоративные вопросы России и Казахстана. С конца 2018 г. Грушецкая занимает должность вице-президента по развитию проектов по добыче нефти и газа компании и отвечает за корпоративное управление нефтедобывающими активами. Она также является членом совета директоров всех совместных предприятий с участием Shell в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных