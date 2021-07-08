Главой Shell в России впервые станет россиянка
Новым председателем концерна Shell в России с 1 августа 2021 г. станет вице-президент компании по развитию проектов по добыче нефти и газа Екатерина Грушецкая. Об этом говорится в сообщении Shell. Грушецкая станет первой гражданкой России, назначенной на эту должность.
Седерик Кремерс, занимавший эту должность с августа 2017 г., станет исполнительным вице-президентом Shell по развитию сегмента СПГ в странах Восточного полушария, включая Россию. Кремерс также останется председателем совета директоров компании «Сахалин энерджи».
Грушецкая начала свою карьеру в концерне Shell в России в 2003 г. Она занимала руководящие должности в различных финансово-экономических отделах, включая корпоративные вопросы России и Казахстана. С конца 2018 г. Грушецкая занимает должность вице-президента по развитию проектов по добыче нефти и газа компании и отвечает за корпоративное управление нефтедобывающими активами. Она также является членом совета директоров всех совместных предприятий с участием Shell в России.