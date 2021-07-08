В США поместье Марка Твена выставили на продажу за $4,2 млн

Марк Твен построил поместье в 1908 г. в стиле тосканской виллы и назвал его «Стормфилд» в честь своего рассказа «Визит капитана Стормфилда на небеса». Площадь особняка составляет 6800 кв. футов (631,7 кв. м), площадь поместья — более 28 акров (11,3 га). В поместье, кроме главного дома, есть бассейн с подогревом, домик у бассейна и коттедж для смотрителя.