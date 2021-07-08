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В США поместье Марка Твена выставили на продажу за $4,2 млн

Ведомости

Поместье писателя Марка Твена в городе Реддинге, штат Коннектикут, выставили на продажу за $4,2 млн, сообщило издание Mansion Global. Писатель прожил в поместье последние два года до смерти в 1910 г.

Марк Твен построил поместье в 1908 г. в стиле тосканской виллы и назвал его «Стормфилд» в честь своего рассказа «Визит капитана Стормфилда на небеса». Площадь особняка составляет 6800 кв. футов (631,7 кв. м), площадь поместья — более 28 акров (11,3 га). В поместье, кроме главного дома, есть бассейн с подогревом, домик у бассейна и коттедж для смотрителя.

Поместье неоднократно меняло собственников. В 1923 г. основное здание было повреждено пожаром, затем его восстановили в первоначальном виде. Недвижимость продает семья Де Сантис, купившая Стормфилд в 2003 г. за $3,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных