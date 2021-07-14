СМИ узнали о достигнутом компромиссе в переговорах ОПЕК+

Страны ОПЕК, включая крупнейшего нефтедобытчика – Саудовскую Аравию, и не входящие в картель государства в апреле 2020 г. договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен. Они заключили соглашение о сокращении добычи суммарно на 9,7 млн барр. в сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. В повестке нынешнего заседания ОПЕК+ также вопрос о продлении сделки после апреля 2022 г., когда истекает срок действующего соглашения. Этот пункт и вызвал ожесточенные споры между Саудовской Аравией и ОАЭ. Саудиты настаивают на продлении действия соглашения на текущих условиях до конца будущего года. При этом остальные страны, включая Россию, поддерживают это предложение, говорил в интервью каналу Al Arabiya министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. Но ОАЭ согласны проголосовать за продление соглашения, только если базовый уровень добычи нефти для страны будет увеличен.