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СМИ узнали о достигнутом компромиссе в переговорах ОПЕК+

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на переговорах ОПЕК+ добились пересмотра для себя базового уровня, от которого будет отсчитываться уровень снижения нефтедобычи, с 3,17 млн баррелей в сутки до 3,65 млн баррелей в сутки. Предварительное соглашение было заключено ОАЭ с мировым лидером по объему добычи нефти — Саудовской Аравией. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Изначально требование ОАЭ по пересмотру базового уровня нефтедобычи являлось причиной затягивания заключения нового соглашения странами ОПЕК и не входящими в картель государствами (всего в сделке ОПЕК+ участвуют 23 страны). 

Взамен на компромисс со стороны Саудовской Аравии ОАЭ поддержат предложение саудовцев о продлении текущей сделки ОПЕК и России по ограничению добычи нефти с апреля 2022 г. по декабрь того же года, уточняет Bloomberg. По информации агентства, ОПЕК и Россия намерены в ближайшее время назначить время для новой встречи, чтобы обсудить условия сделки по сокращению добычи нефти.

Как уточняет Reuters, базовый уровень добычи в 3,65 млн баррелей в сутки для ОАЭ начнет действовать после того, как закончится действие текущей сделки по ограничению производства в апреле 2022 г. Предложение должно быть одобрено всеми членами ОПЕК+. 

На фоне новостей фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,092% до $76,42 за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе — на 0,25% до $75,06 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. 

Переговоры стран ОПЕК+ тянутся с 1 июля. Тогда их участники так и не смогли согласовать условия новой сделки картеля, которая должна начать действовать в августе. В качестве базового обсуждается предложение о наращивании добычи на 400 000 барр. в сутки ежемесячно. Таким образом, к концу текущего года сокращение добычи будет составлять 3,7 млн барр. в сутки к базовому уровню (октябрь 2018 г.), сейчас этот показатель равен 5,7 млн.

Страны ОПЕК, включая крупнейшего нефтедобытчика – Саудовскую Аравию, и не входящие в картель государства в апреле 2020 г. договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен. Они заключили соглашение о сокращении добычи суммарно на 9,7 млн барр. в сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. В повестке нынешнего заседания ОПЕК+ также вопрос о продлении сделки после апреля 2022 г., когда истекает срок действующего соглашения. Этот пункт и вызвал ожесточенные споры между Саудовской Аравией и ОАЭ. Саудиты настаивают на продлении действия соглашения на текущих условиях до конца будущего года. При этом остальные страны, включая Россию, поддерживают это предложение, говорил в интервью каналу Al Arabiya министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. Но ОАЭ согласны проголосовать за продление соглашения, только если базовый уровень добычи нефти для страны будет увеличен.

Ранее по теме: ОПЕК+ не может договориться об объемах добычи нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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