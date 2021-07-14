СМИ узнали о достигнутом компромиссе в переговорах ОПЕК+
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на переговорах ОПЕК+ добились пересмотра для себя базового уровня, от которого будет отсчитываться уровень снижения нефтедобычи, с 3,17 млн баррелей в сутки до 3,65 млн баррелей в сутки. Предварительное соглашение было заключено ОАЭ с мировым лидером по объему добычи нефти — Саудовской Аравией. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Изначально требование ОАЭ по пересмотру базового уровня нефтедобычи являлось причиной затягивания заключения нового соглашения странами ОПЕК и не входящими в картель государствами (всего в сделке ОПЕК+ участвуют 23 страны).
Взамен на компромисс со стороны Саудовской Аравии ОАЭ поддержат предложение саудовцев о продлении текущей сделки ОПЕК и России по ограничению добычи нефти с апреля 2022 г. по декабрь того же года, уточняет Bloomberg. По информации агентства, ОПЕК и Россия намерены в ближайшее время назначить время для новой встречи, чтобы обсудить условия сделки по сокращению добычи нефти.
Как уточняет Reuters, базовый уровень добычи в 3,65 млн баррелей в сутки для ОАЭ начнет действовать после того, как закончится действие текущей сделки по ограничению производства в апреле 2022 г. Предложение должно быть одобрено всеми членами ОПЕК+.
На фоне новостей фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,092% до $76,42 за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе — на 0,25% до $75,06 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.
Переговоры стран ОПЕК+ тянутся с 1 июля. Тогда их участники так и не смогли согласовать условия новой сделки картеля, которая должна начать действовать в августе. В качестве базового обсуждается предложение о наращивании добычи на 400 000 барр. в сутки ежемесячно. Таким образом, к концу текущего года сокращение добычи будет составлять 3,7 млн барр. в сутки к базовому уровню (октябрь 2018 г.), сейчас этот показатель равен 5,7 млн.
Страны ОПЕК, включая крупнейшего нефтедобытчика – Саудовскую Аравию, и не входящие в картель государства в апреле 2020 г. договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен. Они заключили соглашение о сокращении добычи суммарно на 9,7 млн барр. в сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. В повестке нынешнего заседания ОПЕК+ также вопрос о продлении сделки после апреля 2022 г., когда истекает срок действующего соглашения. Этот пункт и вызвал ожесточенные споры между Саудовской Аравией и ОАЭ. Саудиты настаивают на продлении действия соглашения на текущих условиях до конца будущего года. При этом остальные страны, включая Россию, поддерживают это предложение, говорил в интервью каналу Al Arabiya министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. Но ОАЭ согласны проголосовать за продление соглашения, только если базовый уровень добычи нефти для страны будет увеличен.