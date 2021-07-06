ОПЕК+ не может договориться об объемах добычи нефти

ОПЕК+ не может договориться об объемах добычи нефтиНа этом фоне цена барреля достигла максимума с октября 2018 года и продолжит рост
Встреча министров ОПЕК+ в понедельник, 5 июля, в очередной раз была отложена, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Новая дата заседания не назначена.
ОПЕК+ не может договориться о том, как будет расти добыча начиная с августа и до конца 2021 г. Встреча переносилась уже трижды.
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