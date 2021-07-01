Россия предложит ОПЕК+ нарастить добычу в августе

Текущая позиция России – наращивать добычу по максимуму, добавляет собеседник «Ведомостей», близкий к правительству РФ. Обсуждается цифра увеличения добычи такая же, как и предлагает сам альянс, – 500 000 барр./сутки, уточняет другой источник, знакомый с позицией переговорщиков от России.