Россия предложит ОПЕК+ нарастить добычу в августе

Россия предложит ОПЕК+ нарастить добычу в августеЭто поможет остудить мировые цены на нефть и стабилизировать рынок нефтепродуктов в России
1 июля пройдет заседание стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться дальнейшие перспективы развития нефтяного рынка и ограничения по добыче нефти. Вероятнее всего, альянс примет решение нарастить добычу в августе на 500 000 баррелей в сутки, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Текущая позиция России – наращивать добычу по максимуму, добавляет собеседник «Ведомостей», близкий к правительству РФ. Обсуждается цифра увеличения добычи такая же, как и предлагает сам альянс, – 500 000 барр./сутки, уточняет другой источник, знакомый с позицией переговорщиков от России.
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