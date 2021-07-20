Выпуск автомобилей Fiat в России может возобновиться в конце 2022 года

Stellantis — пятая в мире автомобильная группа, в портфеле которой 14 брендов. Продажи группы Stellantis в России в первом полугодии этого года выросли в годовом выражении в 2,2 раза до 8766 автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Завод «ПСМА рус», расположенный в индустриальном парке «Росва», с июля 2012 г. выпускает автомобили по полному производственному циклу. Его производственные мощности позволяют выпускать до 125 000 автомобилей в год.