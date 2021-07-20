Выпуск автомобилей Fiat в России может возобновиться в конце 2022 года
Калужский автозавод совместного предприятия «ПСМА рус», принадлежащий концерну Stellantis (70%) и Mitsubishi (30%), планирует с конца 2022 г. возобновить в России локальное производство коммерческих автомобилей Fiat, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего вице-президента Stellantis в регионе Евразия Ксавье Дюшмана.
«Рад сообщить, что в дополнение к выпускаемым в Калуге автомобилям брендов Peugeot, Citroen и Opel в следующем году также добавятся автомобили линейки Fiat Professional», — цитирует агентство вице-президента.
Автомобили Fiat, выпущенные в России, планируется экспортировать в Европу, сообщил гендиректор «ПСМА рус» Рафаль Трошка. «Мы будем расширять наш портфель брендов в Калуге новым Fiat Scudo в конце 2022 г., что определенно позволит нам увеличить объемы экспорта», — сказал он.
Stellantis — пятая в мире автомобильная группа, в портфеле которой 14 брендов. Продажи группы Stellantis в России в первом полугодии этого года выросли в годовом выражении в 2,2 раза до 8766 автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Завод «ПСМА рус», расположенный в индустриальном парке «Росва», с июля 2012 г. выпускает автомобили по полному производственному циклу. Его производственные мощности позволяют выпускать до 125 000 автомобилей в год.