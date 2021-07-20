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Выпуск автомобилей Fiat в России может возобновиться в конце 2022 года

Ведомости

Калужский автозавод совместного предприятия «ПСМА рус», принадлежащий концерну Stellantis (70%) и Mitsubishi (30%), планирует с конца 2022 г. возобновить в России локальное производство коммерческих автомобилей Fiat, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего вице-президента Stellantis в регионе Евразия Ксавье Дюшмана.

«Рад сообщить, что в дополнение к выпускаемым в Калуге автомобилям брендов Peugeot, Citroen и Opel в следующем году также добавятся автомобили линейки Fiat Professional», — цитирует агентство вице-президента.

Автомобили Fiat, выпущенные в России, планируется экспортировать в Европу, сообщил гендиректор «ПСМА рус» Рафаль Трошка. «Мы будем расширять наш портфель брендов в Калуге новым Fiat Scudo в конце 2022 г., что определенно позволит нам увеличить объемы экспорта», — сказал он.

Локальное производство автомобилей Fiat в России прекратилось десять лет назад с завершением партнерства Fiat и группы «Соллерс». В 2008-2011 гг. коммерческие фургоны Fiat Ducato выпускались на мощностях группы «Соллерс» в татарстанской Елабуге.

Stellantis — пятая в мире автомобильная группа, в портфеле которой 14 брендов. Продажи группы Stellantis в России в первом полугодии этого года выросли в годовом выражении в 2,2 раза до 8766 автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Завод «ПСМА рус», расположенный в индустриальном парке «Росва», с июля 2012 г. выпускает автомобили по полному производственному циклу. Его производственные мощности позволяют выпускать до 125 000 автомобилей в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных