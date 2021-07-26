Строительство трассы Казань — Екатеринбург оценили почти в 500 млрд рублей
Строительство трассы М12 от Казани до Екатеринбурга будет стоить почти 500 млрд руб., проект будут вести Росавтодор и госкомпания «Автодор», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Росавтодор.
Длина трассы составит 547 км. Около 122 км дороги – реконструкция существующих федеральных трасс, 425 км – строительство новых дорог. В Росавтодоре рассказали, что стоимость работ на федеральной сети дорог составит 232,9 млрд руб., из них 200,7 млрд – строительство и реконструкция, 32,2 млрд – капремонт. Стоимость может измениться по завершении экспертиз в следующем году. В ведомстве отметили, что недостающие контракты на проектирование обходов и участков реконструкции будут заключены в конце 2021 года, строительство начнется в конце 2022 г.
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко предварительно оценил строительство участка Дюртюли-Ачит в 260 млрд руб. Госкомпания уже проводит тендер на проектирование участка, на которое будет выделено 883 млн руб. Общая предварительная стоимость строительства трассы составит 492,9 млрд руб.
Изначально планировалось построить скоростную трассу от Москвы до Казани. Участок сейчас активно строится, работы должны закончиться в 2024 году. На строительство выделено 639 млрд руб. В апреле 2021 г. президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга, при этом уложиться в срок до 2024 г.
8 июля во время церемонии открытия участка ЦКАД Путин предложил продлить трассу до Тюмени и Челябинска и оттуда вернуть ее в Екатеринбург. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что на проект понадобится 200-250 млрд руб.