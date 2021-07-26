Строительство трассы Казань — Екатеринбург оценили почти в 500 млрд рублей

Длина трассы составит 547 км. Около 122 км дороги – реконструкция существующих федеральных трасс, 425 км – строительство новых дорог. В Росавтодоре рассказали, что стоимость работ на федеральной сети дорог составит 232,9 млрд руб., из них 200,7 млрд – строительство и реконструкция, 32,2 млрд – капремонт. Стоимость может измениться по завершении экспертиз в следующем году. В ведомстве отметили, что недостающие контракты на проектирование обходов и участков реконструкции будут заключены в конце 2021 года, строительство начнется в конце 2022 г.